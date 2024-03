MasterChef Brasil 2024: tudo o que já sabemos sobre as próximas temporadas

Para quem tinha uma programação marcada todas as terças-feiras, às 22h, deve estar sentindo falta dos episódios do MasterChef Brasil, um programa gastronômico exibido no canal da Band.

Os participantes são desafiados em provas que envolvem pratos típicos, animais exóticos e ingredientes comuns, todos que devem ser utilizados com criatividade. No Instagram oficial do programa, as novidades de 2024 estão sendo anunciadas.

Neste ano, vão ser duas temporadas: uma com cozinheiros amadores, e outra com profissionais da confeitaria, sendo esta última uma primeira edição desde os longos anos de programa.

Segundo o portal da Band, para ambas as oportunidades, as inscrições estão abertas. Os interessados que se encaixarem nos requisitos da vaga devem preencher um formulário e enviar um vídeo de até 15 minutos mostrando a arte da cozinha.

Após de 10 anos de programa, completados em 2024, o elenco de jurados foi estabelecido com os três renomados chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin.