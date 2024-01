Qual foi a melhor linguiça para churrasco eleita em 2023?

O churrasco é uma das refeições mais populares entre brasileiros, praticamente uma ocasião, onde amigos, familiares e agregados se reúnem para se divertir e saborear boas peças de carne na brasa. E entre os itens assados, uma carne que sempre marca presença, e é praticamente tão querida quanto a picanha, é a linguiça.

Com um preço mais atrativo que as demais peças e com um sabor capaz de agradar quase qualquer paladar, a linguiça é fundamental em qualquer churrasco, o que a torna muito popular nas geladeiras dos supermercados. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual se vê tantas marcas para o mesmo produto, com as diferenças de qualidade e preço, é claro.

Afim de auxiliar você, leitor e consumidor, na hora de escolher a melhor linguiça toscana para churrasco, o Paladar reuniu cinco especialistas para avaliar dez marcas do alimento. Foram eles: o chef Giovanni de Moraes Argeri, do Piselli; o chef Tuca Mezzomo, do Charco; o cozinheiro Egon Jais, da charcutaria Jais Handmade; o churrasqueiro Rafael Soares; e a produtora culinária Tatu Damberg.

Juntos, eles provaram às cegas cada uma das amostras assim que saíram da churrasqueira e avaliaram aspectos como tempero, teor de gordura, nível de moagem e até qualidade da tripa.

Após a etapa de degustação, um ranking foi elaborado, e a primeira posição foi ocupada pela linguiça da marca Perdigão, por ser equilibrada no sal, apresentar textura agradável na boca, uma quantidade de gordura na medida e aparência muito atrativa.

PUBLICIDADE

Você pode conferir o ranking completo na matéria ‘Qual a melhor linguiça toscana para o churrasco?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.