Veja como aproveitar as promoções de bebida na Black Friday

Quando os consumidores veem grandes promoções e grandes descontos, seus olhos brilham. Mas no mundo das compras, o final nem sempre é feliz, já que períodos de preços baixos, como a Black Friday, podem trazer alguns problemas.

Com as bebidas, a situação não é muito diferente: preços atrativos enlouquecem os consumidores, que fazem compras sem pensar no que estão adquirindo.

Café na Black Friday

Conversamos com os especialistas Marcão Haddad, sócio da Café Store,Thais Reis e Gustavo Guimarães da Artemis Torrefação, que ensinam tudo que você precisa saber para aproveitar os preços baixos e conseguir cafés de alta qualidade.

Cerveja na Black Friday

Ninguém melhor do que uma sommelier de cerveja para te dar todas as dicas para fazer boas compras na Black Friday. Se você está afim de aproveitar as ofertas para garantir boas cervejas para as festas de final de ano, vale a pena conferir as dicas da Bia Amorim, do Lepos Bar.

Vinho na Black Friday

‘’Em princípio, o vinho em promoção é um produto que o lojista não conseguiu girar e precisa desovar o estoque’', explica Suzana Barelli, colunista de Paladar e especialista em vinhos.

Para ela, não faltam razões para comprar vinho na Black Friday, principalmente com os altos descontos. Mas é inegável que, junto com as boas oportunidades, os consumidores correm o risco de serem lesados por ‘’falsas promoções’'

Espumante na Black Friday

Para os que já estão pensando nas festas de fim de ano, o espumante é item imprescindível na cestinha, se tornando um dos principais protagonistas quando o assunto é bebida na Black Friday.

Mas, como dissemos no começo, as compras promocionais podem acabar com mais prejuízo ainda, causando dor de cabeça ao consumidor. A colunista de Paladar e especialista em espumantes, Suzana Barelli, alerta que a compra deste produto requer alguns alertas em épocas de promoção.

Receitas testadas e aprovadas

