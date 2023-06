Dia do leite: 10 receitas incríveis para testar em casa

O Dia Internacional do Leite, comemorado no primeiro dia de junho, foi criado pela Organização das Nações Unidas para reconhecer a importância do leite, um ingrediente global e versátil. Pelo fato de ser um alimento multifuncional, o leite pode ser usado em diversas receitas, sejam elas salgadas ou doces, como cafés, pudins, requeijão, iogurte e bolos.

Para celebrar esse ingrediente tão amado, selecionamos dez receitas deliciosas que levam leite ou derivados. Entre as opções, temos pudim de leite, leite caramelado, pão de leite caseiro, requeijão caseiro, leite condensado caseiro, panacota, iogurte caseiro, bolo de abacaxi com doce de leite e tapioca de doce de leite.

Pudim de leite

Aprenda a fazer um pudim de leite condensado clássico Foto: Heloisa Bacellar | Na Cozinha da Helô

Se você ainda tem dúvidas, essa é a oportunidade de aprender de uma vez por todas a preparar o clássico pudim de leite condensado. Com as dicas da chef Heloisa Bacellar, o seu pudim vai ficar famoso entre os familiares e amigos que provarem essa receita maravilhosa.

Leite caramelado

Leite quente com caramelo bem fácil de se preparar Foto: Tiago Queiroz | E

Sabe aqueles dias frios em que tudo o que você quer é tomar uma bebida quente e deitar num sofá com uma coberta quentinha? Uma opção perfeita para dias de preguiça é um leite quente que leva açúcar, canela e bastante caramelo, docinho e com gostinho de abraço.

Pão de leite caseiro

Aprenda a fazer um pão de leite caseiro, macio e fofinho com técnicas de chef Foto: Sabrina Galli

Essa receita de pão de leite caseiro da chef Sabrina Galli é extremamente macia e fofinha. Nessa receita, a chef usa a técnica de tangzhong, que consiste em cozinhar uma pequena parte da farinha de trigo com parte da água ou do leite da receita, obtendo um creme, que depois é adicionado ao restante dos ingredientes.

Requeijão caseiro

Requeijão Foto: Raphael Vieira

Ao contrário do que muitos pensam, o requeijão é uma invenção totalmente brasileira. Essa delícia é muito simples de reproduzir em casa e leva apenas cinco ingredientes. Para deixar o seu café da manhã mais saboroso, confira essa receita de requeijão caseiro do chef Raphael Vieira.

Leite condensado caseiro

Leite condensado Foto: Estadão

Você sabia que é possível fazer leite condensado caseiro? A confeiteira Juliana Motter, da Maria Brigadeiro, ensina como fazer leite condensado em casa com apenas três ingredientes: água, açúcar e leite.Vale conferir!

Panacota

Panacota com amêndoas e baunilha Foto: Bake and cake

A panacota, em italiano ‘panna cotta’, é um doce muito leve, que cai super bem em dias de calor, especialmente porque é uma sobremesa gelada. Essa receita de panacota da chef Cris Muratori pode ficar ainda melhor quando servida com essência de amêndoas e baunilha, junto com morangos e calda de morango.

Iogurte caseiro

Delicioso iogurte caseiro Foto: 31 Restaurante

O iogurte é um produto feito com leite fermentado. Originário das regiões balcânicas e Turquia Asiática, os búlgaros afirmam que ele foi descoberto de forma acidental, enquanto as tribos nômades percorriam o território do país. O passo a passo dessa receita de iogurte caseiro é bem fácil. O chef Raphael Vieira, do 31 Restaurante, ensina o segredo para o iogurte caseiro perfeito.

Bolo de abacaxi com doce de leite

Bolo de abacaxi com doce de leite Foto: ©2020-estudiogastronomico

Perfeita para aniversários, a receita de bolo de abacaxi com doce de leite da Sodiê Doces é a opção ideal para surpreender seus convidados com um bolinho cremoso e super saboroso. O bolo leva dois recheios, um de abacaxi com doce de leite e outro de brigadeiro de leite em pó.

Tapioca de doce de leite com raspas de limão

Tapioca recheada com doce de leite, limão e flor de sal pode ser uma boa opção para o café da tarde Foto: Paula Djadjah | Tapí Tapioca

Para aqueles que não são os fãs número 1 de doce de leite, uma opção é tentar quebrar o doce com algum sabor contrário, como o limão. O azedinho da fruta junto com o doce da iguaria faz uma combinação bem equilibrada. Mas imagina se juntamos tudo isso em uma tapioca? Foi o que o Diogo Zaverucha, sócio fundador do restaurante Tapí Tapioca, fez. Foi daí que nasceu a receita de tapioca de doce de leite com raspas de limão.