Nada melhor para renovar as energias do que curtir um churrasco com todos os amigos reunidos. Mas para o churrasco estar completo, claro que não podem faltar os espetinhos. Então, para te ajudar a fazer os melhores espetinhos, conversamos com o especialista em churrasco, Vinícius Miranda. Com estas 5 receitas elaboradas por ele, com certeza seu churrasco ficará diferenciado e muito mais saboroso. Aproveite.

Espetinho rojão

Espeto rojão Foto: Letícia Almeida

Para abrir a lista com estilo, essa receita de espeto rojão vai ganhar a atenção seus convidados. Feito com carne moída e bastante queijo, esse espetinho é fácil de fazer e fica muito saboroso. Para a carne moída ficar ainda mais incrível, tempere com cominho, páprica doce e uma pitada de pimenta-do-reino.

Espetinho de frango na mostarda

Espetinho de frango na mostarda Foto: Letícia Almeida

Esse espetinho de frango com mostarda tem sabor marcante e tem tudo para virar sensação no seu churrasco. Para que a combinação de temperos fique ainda mais acentuada, a dica do Vinícius Miranda é adicionar um pouco de mel para criar contraste no sabor. Caso você resolva experimentar essa opção, com certeza esse espetinho vai ter vaga garantida nas suas próximas churrasqueadas.

Continua após a publicidade

Espetinho de pancetta

Espetinho de pancetta Foto: Letícia Almeida

Quem aqui gosta de carne suína? Claro, que a panceta não poderia ficar fora dessa lista de espetinhos. Com maciez e bastante versatilidade, esse espeto de panceta é temperado com lemon pepper, que traz acidez e muito sabor para a carne. Você ainda pode adicionar outros acompanhamentos e molhos, como chimichurri e vinagretes.

Espetinho de entranha de boi

Espetinho de entranha Foto: Letícia Almeida

Já experimentou entranha bovina? Caso não tenha provado ainda, não se assuste pois esse corte é incrivelmente saboroso. A entranha é a fraldinha do diafragma e fica na parte interna da costela bovina. Uma carne muito suculenta, mesmo quando bem passada. Para que a entranha seja apreciada da melhor forma possível, o especialista em churrasco Vinicius Miranda aconselha temperar apenas com sal. Entretanto, se quiser um sabor a mais, use páprica, cominho e um toque de salsa.

Espetinho de medalhão de frango

Continua após a publicidade

Espeto de medalhão de frango Foto: Letícia Almeida

Para fechar a lista com chave de ouro, esse espetinho de medalhão de frango leva bacon e é apurado com alho na medida certa. A combinação do bacon com o frango vai elevar o seu churrasco para outro patamar e, sem dúvidas, vai arrancar elogios dos amigos churrasqueiros. Aproveite essas cinco receitas de espetinho e bom churrasco!