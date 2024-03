Wanderclay começou a atividade com apenas um par de chinelos, um protótipo desenvolvido a partir de exemplar emprestado. O resultado recebeu elogios, e o boca-a-boca estimulou a expansão. Hoje, a DuRio disputa um mercado que tem marcas famosas como Havaianas, Melissa, Azaleia e Rider, entre outras. Sem lojas próprias, comercializa para a uma rede de cerca de dois mil revendedores em todo o Brasil, sobretudo na região Sudeste.

Depois de um ensaio no varejo digital em 2016, a firma entrou para valer nos marketplaces em 2020, pressionada pelas restrições da pandemia da Covid-19. Sem alternativa, Felipe partiu para a internet. “Passei a trabalhar dentro de casa, no home office, no isolamento, de 14 a 16 horas por dia”, conta. Atualmente, além do site próprio, a DuRio coloca suas mercadorias em marketplaces de maior alcance. Para saber mais sobre a história da DuRio, acesse a reportagem completa do Blog do E-commerce neste link.