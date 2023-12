Quer aproveitar o 13º salário para começar um negócio próprio? Segundo Rodrigo Abreu, diretor de Marketing e Comunicação da ABF, tem crescido o número de redes que desenvolvem modelos mais enxutos, como as microfranquias. Há opções a partir de R$ 5.000. Algumas aceitam parcelar o valor inicial, ampliando o leque de opções.

Mas é preciso ter alguns cuidados antes de tomar a decisão. “Parcelar é uma possibilidade, mas exige um planejamento financeiro mais sólido, incluindo uma reserva de capital até que o negócio atinja uma maior maturidade operacional”, diz o executivo.

Além disso, como se trata de trabalhadores assalariados, há menor capacidade de investimento. “O gerenciamento do tempo é fundamental. Somente assim as figuras de trabalhador e empreendedor não entrarão em rota de colisão, gerando uma perda do emprego, o fechamento da franquia ou ambos, o que é muito pior”, alerta.

Quiosque da microfranquia de perfis Touti, de Pernambuco, que tem investimento inicial a partir de R$ 12 mil Foto: Divulgação/Renata Brito

Para quem já está estudando a ideia e pretende usar o 13º para dar início à jornada empreendedora, o Estadão selecionou sete franquias e microfranquias com investimento inicial entre R$ 2,5 mil e R$ 40 mil - ou que aceitam parcelar o valor. Confira a lista abaixo.

1- Gigatron

Fundada em 1998 na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, a Gigatron Franchising trabalha com inovação em produtos e serviços na área de tecnologia da informação (TI), especialmente softwares. Com o uso de uma metodologia própria – o Software de Gestão Giga ERP –, a marca entrou no franchising em 2012 com três modelos:

Plano Habitacional (home) - cidades com até 100 mil habitantes

Cloud (home ou físico) - cidades com mais de 100 mil habitantes

Premium (home ou físico) - cidades com mais de 100 mil habitantes em região com mais possibilidades de prospecção

No modelo Plano Habitacional, a taxa de franquia pode ser parcelada em até 2 vezes no boleto. Já nos modelos Cloud e Premium, o parcelamento pode ser em até 5 vezes sem juros no boleto ou em 10 vezes no cartão, com juros da instituição financeira. Atualmente, a rede possui mais de 60 unidades distribuídas pelo Brasil. Veja a seguir valores do modelo Plano Habitacional:

Investimento inicial: a partir de R$ 2,5 mil

Taxa de franquia: a partir de R$ 2 mil

Royalties/mês: 40% do salário mínimo

Faturamento médio mensal: entre R$ 5 mil e R$ 9,4 mil

Lucro médio mensal: 10% a 30% do faturamento

Prazo de retorno: de 1 a 12 meses

Tempo de contrato: 5 anos

2- Touti

A Touti nasceu em 2014 em Pernambuco com perfumes e produtos para o cabelo e o corpo. A marca é cruelty free e tem mais de 650 unidades no Brasil. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja. A rede também parcela a taxa de franquia e o pedido inicial dos produtos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Os valores valores abaixo são do quiosque smart:

Investimento inicial: a partir de R$ 12 mil

Royalties/mês: até 160% sobre as compras efetuadas junto à central de compras

Faturamento médio mensal: entre R$ 15 mil e R$ 50 mil

Lucro médio mensal: 16% a 20% do faturamento

Prazo de retorno: de 5 a 24 meses

Tempo de contrato: 2 anos

3- Ultra Cursos

Fundada em 2016 em Pernambuco, a empresa tem atualmente 26 unidades em operação, está presente em oito estados brasileiros e tem um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E nas áreas de tecnologia, games, robótica, programação, design, administração, contabilidade, recursos humanos, informática e inglês.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,5 mil (inclusos taxa de franquia e capital de giro)

Royalties/mês: 25% do faturamento

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Lucro médio mensal: 30% do faturamento

Prazo de retorno: entre 3 e 9 meses

Tempo de contrato: 5 anos

4- CredFácil

Criada em Umuarama (PR), a franquia atua no ramo de serviços financeiros e seguros. Atualmente o grupo possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 19,9 mil (taxa de franquia inclusa)

Royalties/mês: fixo de R$ 350

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Lucro médio mensal: entre 4% a 12% do faturamento

Prazo de retorno: 6 meses

Tempo de contrato: 5 anos

5- EfincKids

Franquia voltada para a educação financeira de crianças da pré-escola ao ensino médio (de 3 a 18 anos). A rede oferece o formato de gestão do negócio na modalidade home based, com a necessidade de visitas presenciais apenas no processo de implementação e acompanhamento do projeto dentro das escolas. Os alunos têm aulas de educação integrativa, empreendedorismo e habilidades socioemocionais.

O franqueado oferece um projeto completo para inserir a matéria dentro da grade da escola, o que inclui livros didáticos e paradidáticos, aplicativos e aulas online para os pais. O empreendedor também implementa a metodologia, realizando os treinamentos de professores e coordenando todas as atividades de educação financeira nas escolas atendidas por sua. Por meio de um app próprio, a franquia fornece ainda conteúdos de finanças e empreendedorismo voltados para a escola, educadores e pais.

Investimento inicial: R$ 35 mil (pode ser parcelado em até 10 vezes, com juros da instituição financeira)

Royalties/mês: 5%

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 25 mil

Lucro médio mensal: a partir de R$ 12,5 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Tempo de contrato: 5 anos

6- Health Money

Com objetivo de fazer a gestão financeira estratégica de pequenas e microempresas, a Health Money tem operação 100% home based e é voltada para consultoria e gestão estratégica e financeira de negócios desse porte. Os franqueados cuidam de toda estratégia financeira para que o dono da empresa possa ter liberdade e inteligência de dados para fazer a empresa crescer. A Health Money também oferece serviços de controladoria e BPO financeiro: emissão de nota fiscal, realização de cobranças, controle de pagamentos e tudo o que a empresa necessita para ser saudável e crescer com sustentabilidade.

Investimento inicial: R$ 35 mil (pode ser parcelado em até 10 vezes, com juros da instituição financeira)

Royalties/mês: 5%

Faturamento médio mensal: a partir de 30 mil

Lucro médio mensal: a partir de R$ 20 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Tempo de contrato: 5 anos

7- Descomplique Assessoria Locatária

A empresa orienta pessoas que vivem de aluguel a solucionar e evitar problemas que surgem no final de uma locação. O objetivo é possibilitar que os imóveis sejam entregues às imobiliárias no final do contrato de forma rápida, tranquila e segura, evitando conflitos. Hoje possui franquias em cidades paulistas (Limeira, Americana, Piracicaba e Rio das Pedras).

Investimento Inicial: R$ 40 mil, que podem ser parcelados com uma entrada de R$ 10 mil e o restante no cartão de crédito (inclusos taxa de franquia, celular, notebook e capital de giro)

Royalties: 30 parcelas fixas de R$ 2 mil; 30 últimas parcelas fixas de R$ 3 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Lucro médio mensal: 20% a 30% do faturamento

Prazo médio de retorno: 8 a 15 meses