Como engenheira transformou R$ 800 em uma franquia de hambúrgueres que fatura R$ 33 milhões

Em 2015, na cozinha de sua casa em Contagem, no interior de Minas Gerais, a engenheira Camila Guerra, então com 34 anos, desenvolveu sua própria receita de hambúrguer e fundou a American Burger com cerca de R$ 800. Hoje, a rede conta com 17 unidades e encerrou 2023 com um faturamento de R$ 33 milhões.

PUBLICIDADE “Comecei a divulgar meu negócio boca a boca, com panfletos e também pelas redes sociais”, relata Camila. Nos primeiros dois meses, Camila vendia uma média de três lanches em dias normais, chegando a 16 vendas nas noites mais movimentadas. “Eu atendia telefone, ficava na cozinha e às vezes até fazia entregas com meu carro. Os clientes perguntavam se valia a pena entregar desse jeito e eu dizia que o número de pedidos tinha aumentado muito e estava ajudando os motoboys”, lembra.

Menos de três meses depois, Camila se cadastrou na plataforma de delivery iFood para expandir as vendas. A demanda aumentou tanto que foi necessário contratar motoboys para ajudar nas entregas. Com foco total em delivery, ela decidiu ampliar a área de atuação.

“Sempre detestei ligar para um restaurante e ouvir que não entregavam no meu endereço. Meu objetivo era atender todo mundo”, explica.

Em agosto, quatro meses após a inauguração da American Burger, a demanda aumentou tanto que Camila precisou mudar de endereço. “A operação começou a ficar desorganizada e insustentável. O sofá da minha sala quebrou de tanto motoboy sentar”, comenta.

Assim, a operação foi transferida para um prédio de dois cômodos pertencente à família e que é até hoje a sede da marca.

Camila Guerra, criadora da American Burger. Foto: Divulgação/American Burger

Carro chefe da casa

Fã de muscle cars (veículos potentes), Camila batizou os hambúrgueres com nomes desses modelos: Corvette, Dodge Ram, Shelby, Cadillac e Camaro. O hambúrguer mais vendido (e o mais caro) é o Dodge Ram + fritas + bebida, por R$ 48.

Segundo Camila, o sucesso dos hambúrgueres da rede está no molho American, criado por ela. Há cerca de três anos, o molho passou a ser fabricado pela Hellmann’s, em São Paulo, com exclusividade para a American Burger Delivery.

“Eles produzem esse molho com exclusividade para a gente. O produto já vem pronto na embalagem e é distribuído para nossas lojas. Também temos um centro de distribuição que faz todas as embalagens e envia para os franqueados”, explica Camila.

Para garantir a padronização e a qualidade do produto, a receita adotada é semelhante ao estilo fast food, em vez de artesanal. “Nosso hambúrguer é estilo fast food, não é nada artesanal, porque isso facilita a padronização em todos os lugares. Se você o deixa muito artesanal, o produto pode variar um pouco de loja para loja.”

Franquias são a prioridade no momento

PUBLICIDADE Todas as unidades têm atendimento presencial, e a American Burger Delivery começou a vender franquias em junho de 2022. Em setembro do mesmo ano, a empresa abriu pontos de venda no Mineirão, em Belo Horizonte, com um investimento de R$ 1 milhão, visando grandes eventos. “Eu não quero vender franquias, quero vender American Burger. Quero que as pessoas que vendem nosso produto também tenham sucesso e sejam felizes, pois só assim a nossa marca vai crescer. Então, somos bem cautelosos e vamos crescendo aos pouquinhos”, afirma Camila. Inicialmente focada em Minas Gerais, a expansão agora mira outras regiões do Brasil. Novas unidades estão previstas para Brasília no próximo mês, Fortaleza (CE), que abriu recentemente, e Ribeirão Preto (SP), que será inaugurada também em breve.

Veja os dados da franquia

Investimento inicial total estimado: R$ 350 mil

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Lucro médio mensal: 15% a 18%

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Prazo de contrato: 60 meses

Royalties/mês: 5% + 1,5%

Número de unidades em operação: 17

Avaliação de clientes

A American Burger recebeu uma classificação média de 4,2 de 5 estrelas no Google, com mais de 2 mil avaliações até a publicação desta matéria. A maioria dos comentários foram positivos, destacando a qualidade dos produtos, o ambiente agradável e o atendimento ágil, porém havia críticas com relação à demora do delivery.

No Reclame Aqui, a empresa recebeu 429 reclamações e tem uma média de 8,4 de 10. Assim como as reclamações do Google, a maioria eram referentes a demora da chegada do pedido no endereço do cliente. Dos consumidores que avaliaram, 71.3% afirmaram que voltariam a fazer negócios com a empresa. Além disso, a empresa resolveu 87.5% das reclamações recebidas. O tempo médio de resposta é de 10 dias e 6 horas. Ao ser questionada sobre as queixas dos clientes, Camila explicou que a maioria das reclamações refere-se à demora na entrega pelos aplicativos de delivery. "Sempre prestamos muita atenção nas nossas entregas e fazemos questão de sermos os mais ágeis possíveis sempre." Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa. Especialista dá dicas sobre mercado de hamburguerias Para iniciar um negócio no ramo de alimentos, como uma hamburgueria, deve ser realizada uma pesquisa de mercado abrangente. Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae, destaca que essa etapa permite compreender profundamente o mercado, identificar nichos não explorados e analisar a concorrência. Além disso, conhecer o público-alvo é essencial para desenvolver produtos e serviços que atendam suas expectativas e necessidades, resultando em uma tomada de decisão mais acertada e na redução de riscos.

Definir um menu atrativo é outro ponto fundamental. Lopes sugere buscar ingredientes frescos e manter consistência na preparação dos pratos. O menu deve refletir a identidade e o conceito do restaurante, além de apresentar um design atrativo e fácil de ler, com descrições claras e tentadoras dos hambúrgueres e acompanhamentos oferecidos.

No contexto das tendências atuais no mercado de hambúrgueres, destaca-se o crescimento das opções vegetarianas e à base de plantas. Hambúrgueres feitos com ingredientes como soja, grão-de-bico e lentilhas são cada vez mais populares. Ingredientes exóticos e superalimentos, como quinoa, beterraba e cogumelos, também têm conquistado espaço, assim como a busca por alimentos sustentáveis e opções mais saudáveis, como hambúrgueres low-carb e com menos sódio.

Oferecer opções vegetarianas e veganas no menu não é apenas uma tendência, mas uma estratégia importante para atrair um público diversificado e atender à crescente demanda por alternativas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Além de ampliar o público-alvo, essa prática posiciona o negócio como inovador e alinhado às preocupações ambientais contemporâneas.

Por fim, para aumentar a visibilidade do negócio, Bruno Lopes enfatiza a importância das redes sociais. Entender o público-alvo e escolher as plataformas adequadas são passos iniciais importantes.

Publicar conteúdos relevantes, como fotos e vídeos de qualidade dos produtos e do ambiente do restaurante, ajuda a engajar seguidores e potenciais clientes.

Responder rapidamente aos comentários, mensagens e avaliações também é essencial para fortalecer a presença online e atrair mais clientes para a hamburgueria.