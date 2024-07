Pet shop que faz marmitas fit para cães e gatos fatura R$ 1,8 milhão e planeja abrir franquias

Em 2013, aos 19 anos e ainda estudante de administração, Bruno Sérgio Pereira Dores descobriu sua vocação empreendedora no mercado pet. Junto com sua então namorada, encontrou a oportunidade de revitalizar um pequeno pet shop em Pirituba, zona norte de São Paulo. Com a experiência dela na área, decidiram concentrar esforços no serviço de banho e tosa. Em 2023, o Espaço Pet Vet alcançou um faturamento de R$ 1,8 milhão e agora aposta nas franquias.

Creche, hotel e comida natural

Com o tempo, o pequeno pet shop evoluiu para o Espaço Pet Vet, ocupando atualmente um prédio de três andares com 350 metros quadrados.

Esse crescimento permitiu a expansão dos serviços oferecidos, que incluem não apenas banho e tosa, mas também uma gama completa de cuidados veterinários, creche, hotel para animais, transporte pet e cursos profissionalizantes.

“Ao longo dos anos, conseguimos diversificar nossos serviços além do tradicional banho e tosa. Hoje, operamos uma creche que recebe em média 50 cães por dia”, explica Bruno Sérgio.

Bruno Sérgio, dono do Espaço Pet Vet, junto com os seus cinco cachorros. Foto: Divulgação/Espaço Pet Vet

A decisão estratégica de começar a produzir internamente alimentos naturais para pets foi um passo crucial. “Vimos como esse mercado estava crescendo e que vários dos nossos clientes já estavam procurando. Foi então que pensamos em fazer, principalmente para os cães que estão aqui todos os dias no hotelzinho.”

“Nossa alimentação é semelhante à alimentação fit dos humanos. Utilizamos ingredientes como arroz integral, cenoura, mandioquinha, frango ou patinho moído, abobrinha e batata doce”, afirma. As marmitas custam entre R$ 12,90 e R$ 19,90.

Utilizando uma cozinha industrial e ingredientes selecionados por um nutrólogo veterinário, o Espaço Pet Vet oferece “marmitinhas fit” adaptadas às necessidades específicas de cada animal.

Além dos serviços, Bruno Sérgio destaca os cursos profissionalizantes oferecidos pela empresa. “Nossos cursos não apenas atendem à demanda por profissionais qualificados, mas também fortalecem nossa conexão com a comunidade local, promovendo conhecimento e excelência no atendimento aos animais”, afirma.

Em média, cada curso tem a duração de 20 dias, resultando na formação de cerca de 25 alunos pela empresa. Em um próximo passo, está prevista a integração dos dois universos com o lançamento de um curso especializado em fabricação de alimentos naturais, voltado para empreendedores interessados nessa área.

Primeiro milhão e planejamento das franquias

Em 2023, a empresa alcançou um faturamento de R$ 1,8 milhão e está projetando superar a marca de R$ 2 milhões até o final do ano. Em 2013, quando começou, o negócio faturava cerca de R$ 50 mil por ano.

O projeto de expansão por meio de franquias está em andamento. “Estamos finalizando todas as questões burocráticas, acho que daqui a dois meses já teremos todo o trâmite de franquias prontas”, estima.

O Espaço Pet Vet adotará um formato modular, permitindo aos franqueados escolher se oferecerão todos os serviços disponíveis ou apenas alguns deles.

Avaliação dos clientes

O Espaço Pet Vet recebeu uma classificação média de 4,9 de 5 estrelas no Google, com mais de 460 avaliações até a publicação desta matéria. Todos os comentários foram positivos, destacando a qualidade do atendimento, dos banhos e do cuidado com os pets

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, não há registro de reclamações sobre o estabelecimento.

Alimentação traz benefícios, mas tem de ser bem formulada

Em entrevista anterior ao Estadão, a zootecnista Angelica Kischener, mestre em nutrição de cães e gatos, diz que há diversos benefícios da alimentação natural para pets, destacando pontos que devem ser considerados para garantir a saúde e o bem-estar dos animais.

“Na verdade, a alimentação natural tem vários benefícios, porém, há um detalhe muito importante: se esse alimento está sendo bem formulado ou não, se ele está atendendo ao requerimento nutricional ou não.”

Nos dias de hoje, muitos profissionais sem a devida capacitação utilizam metodologias sem validação científica. Isso resulta em atendimentos que não garantem a nutrição adequada, tanto para donos de pets quanto para empresas de alimentação natural. “Esse é um ponto bem importante de se levantar.”

Se esses requisitos forem cumpridos, a alimentação natural pode trazer vários benefícios. Um dos principais é a possibilidade de customizar dietas para animais com comorbidades.

“Por exemplo, um animal que é obeso e tem problemas renais. Não há no mercado uma ração específica para esse problema, mas na dieta caseira, podemos controlar a inclusão dos alimentos e desenvolver uma fórmula adequada para essa situação”, explica Kischener.

Embora não seja uma solução perfeita, é possível criar uma formulação que não prejudique um problema enquanto ajuda a tratar outro.

Outro ponto importante mencionado por Kischener é a umidade do alimento. As dietas caseiras e a alimentação natural têm uma umidade muito maior em comparação às rações secas, que possuem de 8% a 10% de umidade.

Nas dietas caseiras, a umidade pode chegar a 75%, o que alivia muito o sistema renal dos animais, especialmente dos gatos. “Para gatos, isso é muito mais importante”, afirma.

Além disso, Kischener destaca a superioridade na digestibilidade dos alimentos naturais. “Nos alimentos caseiros, nas dietas ditas naturais, a absorção dos nutrientes é muito superior à dos alimentos industrializados. Isso acaba sendo muito benéfico para o animal, é muito visível”, explica Kischener.

É preciso ficar ligado nas tendências do setor, diz especialista

Em um cenário de constante crescimento, o mercado pet apresenta uma série de tendências que podem ser determinantes para o sucesso de novos empreendimentos.

Flávio Barros, gestor de pets do Sebrae Nacional, destaca que acompanhar essas tendências não é apenas uma vantagem competitiva, mas essencial para fortalecer a fidelização dos clientes, atrair novos consumidores e impulsionar o crescimento do negócio.

“Para iniciar qualquer negócio, a melhor estratégia é realizar uma pesquisa de mercado detalhada e desenvolver um plano de negócios sólido. É crucial avaliar se a localização escolhida está saturada com negócios pet. Defina qual será o foco do seu negócio, seja pet food (alimentação), pet care (hotéis), pet vet (veterinários) ou uma combinação destes. Verifique se há um público-alvo adequado, levando em consideração que no Brasil existem atualmente 167 milhões de animais de estimação, o que facilita a identificação de uma demanda potencial”, afirma Barros.

“As políticas de bem-estar animal, impulsionadas pela humanização dos pets, estão criando novas oportunidades de negócio. O foco dos tutores em proporcionar uma vida saudável e de bem-estar aos seus animais está estimulando o crescimento do setor. O trabalho de especialistas e regulamentações ajudam a direcionar essas oportunidades, garantindo que os pets recebam cuidados de alta qualidade”, completa o especialista.

Serviços mais procurados

Segundo a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o segmento que mais cresceu em 2023 foi o pet vet, com um aumento de cerca de 16%, seguido pelo pet care (hotéis), que cresceu 15,6%.

No entanto, o maior mercado continua sendo o pet food (comida), que cresceu 11% e movimentou R$ 47 bilhões.