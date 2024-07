BRASÍLIA - O deputado federal André Janones (Avante-MG) relacionou o ataque a tiros contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ocorrido neste sabado, 14, com o atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral de 2018 e disse que a “fakeada” fez escola. O termo é usado para sugerir que o ocorrido em Juiz de Fora (MG) em 2018 foi uma armação, em uma suposição que já foi descartada pela Polícia Federal (PF).

O deputado federal André Janones Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

“Agora sabemos o que o miliciano [em referência pejorativa a Jair Bolsonaro] foi fazer nos EUA assim que deixou a presidência. É a ‘fakeada’ fazendo escola”, afirmou Janones. Em outra postagem, o mineiro fez outra associação com o atentado de Juiz de Fora: “Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o ‘sangue’”.

A postura de Janones, que integra a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, diverge do Palácio do Planalto. Em nota oficial, o presidente afirmou que “o atentado contra Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política”.

Trump foi retirado às pressas do palco, depois que tiros interromperam o comício em que ele discursava em Butler, na Pensilvânia. Ele tinha manchas de sangue visíveis na orelha quando foi levado pela equipe de seguranças. As autoridades americanas apuram o caso para saber, de fato, o que ocorreu. O atirador e um dos apoiadores do ex-presidente que participava do comício foram mortos, informou o promotor do Condado de Butler, Richard Goldinger.

O ex-presidente está bem. Na madrugada deste domingo, ele desembarcou em Nova Jersey e foi acompanhado por seguranças do Serviço Secreto dos EUA.

