Corregedor homologa TAC e suspende apurações disciplinares sobre desembargador da antiga Lava Jato

Os procedimentos foram suspensos na última sexta-feira, 26, quando Salomão homologou o TAC de Malucelli. O acordo foi fechado com a Corregedoria durante audiência realizada no último dia 11. A homologação indica que o desembargador assumiu “obrigações” a serem cumpridas antes do eventual arquivamento dos pedidos de providências, mas o despacho não cita quais são as determinações, considerando o sigilo do caso.

A aprovação do TAC respinga em pedidos de providências movidas pelo senador Renan Calheiros, o advogado Rodrigo Tacla Duran (que foi alvo da Operação Lava Jato) e a própria Corregedoria Nacional de Justiça.

O termo também deve refletir sobre um pedido de investigação que partiu do senador Rogério Carvalho.

Malucelli foi o magistrado responsável por um despacho que gerou impasse sobre eventual prisão de Tacla Duran - alvo da extinta Lava Jato que fez acusações ao senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação, e ao ex-procurador Deltan Dallagnol. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e colocou Malucelli na mira do CNJ - em procedimento agora suspenso.