É algo básico, sem haver a necessidade de pedir permissão como ocorreu na história, a possibilidade de as mulheres estudarem, trabalharem onde quiserem e desejarem, votarem, divorciarem, vestirem-se com as roupas que desejarem; tudo isso porque é o certo. Aliás isso tudo extrapola para dizer que é o certo para qualquer ser humano independentemente de seu gênero.

Por isso, apesar da obviedade dos direitos para os seres humanos inquestionavelmente serem iguais, inclusive na remuneração de determinado cargo profissional ocupado por qualquer gênero que seja, a rotina de vida, as escolhas diárias vão depender de cada ser envolvido e não do gênero. Há mulheres que se sentem felizes focando a vida com mais ênfase na carreira e não optando por filhos, há homens felizes em ficar em casa cuidando dos filhos enquanto a mulher trabalha. Não há fórmulas exatas para a realidade da vida das pessoas, mas há sim certos padrões prevalecentes.

O ponto é que neste tema estamos ainda muitíssimos atrasados e sabemos isso por pesquisas bem estruturadas e pelas próprias notícias que correm o mundo, que o processo de equidade entre homens e mulheres é algo lento. Varia de país para país, porém é vagaroso como um todo, existindo verdadeiras aberrações de cerceamento de direitos básicos das mulheres, a exemplo de países africanos, o Paquistão, Irã, além de outros países que seguem o Islamismo.

Basta lembrar que aqui mesmo no Brasil, nós, mulheres, adquirimos o direito ao voto, em 1932 como voto facultativo com alguns critérios, isso no Governo Vargas.