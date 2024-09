Candidatos a prefeito de SP têm mais seis confrontos até 1º turno; veja datas dos próximos debates

BRASÍLIA – Os candidatos à Prefeitura de São Paulo vão se encontrar em outras seis oportunidades até a realização do primeiro turno da eleição, marcado para 6 de outubro. No debate entre os prefeituráveis realizado neste domingo, 15, pela TV Cultura, o candidato do PSDB, o apresentador José Luiz Datena, deu uma cadeirada no influenciador Pablo Marçal, que concorre pelo PRTB.

Datena dá cadeirada em Pablo Marçal durante debate Foto: @TVCultura via YouTube

O próximo debate vai ocorrer nesta terça-feira, 17, menos de dois dias depois da agressão física. Datena, Marçal e os demais candidatos à Prefeitura confirmaram presença. O embate, realizado pelo portal UOL e pela RedeTV! e terá início às 10h20. Leia quando serão os próximos confrontos:

17 de setembro, às 10h20. Debate organizado pela RedeTV! e pelo UOL. Foram convidados Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

20 de setembro, às 11h15. Debate organizado pelo SBT, Terra e Nova Brasil. Foram convidados Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Datena, Tabata Amaral e Marina Helena.

23 de setembro, às 20 horas. Debate organizado pelo Flow Podcast. Foram convidados Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Datena, Tabata Amaral e Marina Helena.

28 de setembro, às 21 horas. Debate organizado pela TV Record. Foram convidados Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Datena, Tabata Amaral e Marina Helena.

30 de setembro, às 10 horas. Debate organizado pela Folha de S.Paulo e pelo UOL. Ainda não foi divulgada a lista de candidatos convidados.

3 de outubro, às 22 horas. Debate organizado pela TV Globo. Ainda não foi divulgada a lista de candidatos convidados.

Último debate acabou sem dois candidatos após agressão ao vivo

No debate da TV Cultura, realizado neste domingo, Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira. O episódio ocorreu após o candidato do PRTB citar um caso de assédio sexual contra o apresentador de televisão e chamá-lo de “arregão”.

O momento da cadeirada durante debate da TV Cultura Foto: @TVCultura via YouTube

Em entrevista à imprensa após deixar o hospital, Marçal disse que vai pedir a cassação do registro de candidatura de Datena. Em nota, o PSDB paulistano afirmou que não há como o tucano sair da disputa por conta da agressão física.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 16, Datena disse que não se arrependeu de ter cometido a agressão. “Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade. As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves. E absolutamente falsas”, disse o tucano em nota.

