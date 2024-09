Governo Lula aproveitou ‘jabuti’ no combustível do futuro para cobrar fidelidade de Elmar; entenda

Jabuti é o termo usado para identificar algo incluído no projeto sem relação com o conteúdo original da matéria. Nesse caso, o texto havia sido posto no Senado com benefícios para a geração de energia solar que, de acordo com cálculo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), custariam R$ 24 bilhões até 2045, embutidos nas contas de luz por meio da Conta de Desenvolvimento Econômico (CDE).

O relator do projeto, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), retirou o trecho de seu relatório, que terminou sendo aprovado, em votação simbólica, com apoio unânime de todos os partidos. Mas havia um destaque, apresentado pelo líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), para ser votado na sequência e incluir novamente o jabuti no projeto. Antes da votação, entretanto, Elmar retirou a proposta num aceno ao Palácio do Planalto.

A Coluna do Estadão apurou que o governo Lula enviou recados ao deputado: se ele queria mostrar que não será um problema para o Executivo, caso seja eleito presidente da Câmara em 2025, já poderia dar os primeiros sinais retirando o jabuti da pauta. Os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, trabalharam intensamente durante a semana para convencer a base a não votar a medida que geraria o impacto na conta de luz. Procurado, Elmar não comentou.

O deputado do União foi rifado por Arthur Lira (PP) e tem se movimentado para conseguir apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT para sua candidatura. Encontrou-se com Lula, com a deputada Gleisi Hoffmann e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta semana.