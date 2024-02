A deputada Bia Kicis (PL-DF) assumiu a liderança da minoria da Câmara, que era ocupada por Eduardo Bolsonaro (SP). A saída do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi antecipada pela Coluna do Estadão. Kicis é vista como um nome que dialoga pra fora do bolsonarismo e conseguiu construir um acordo de revezamento com os outros dois postulantes ao cargo: Júlia Zanatta (SC) e Marcos Pollon (MS), ambos do PL.

A deputada catarinense será vice-líder da minoria e deve ficar com a liderança em 2026. Já o sul-mato-grossense deve assumir como líder do grupo em 2025.

A deputada Bia Kicis (PL-DF). Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE A saída de Eduardo Bolsonaro já era esperada, pois quando Eduardo assumiu o posto, avisou aos colegas que só ficaria por um mandato. Ele quer focar em organizar as candidaturas de aliados em São Paulo. Bia Kicis despontou como favorita para assumir o cargo. Como ela é deputada pelo Distrito Federal, não precisará se ausentar dos trabalhos na Câmara por causa das eleições municipais. O líder da minoria participa do colégio de líderes, órgão que discute e define a pauta de votações do Plenário, e também pode dar orientações nas votações e exigir tempo de fala.