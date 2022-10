Eduardo Leite, do PSDB, é reeleito governador do Rio Grande do Sul; veja números

Publicidade

Eduardo Leite, do PSDB, foi reeleito neste domingo, 30, governador do Rio Grande do Sul no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada por volta das 19h. Com 100% das urnas apuradas, o tucano recebeu 3.687.126 votos, o que representa 57,12% dos votos válidos.

Onyx Lorenzoni, do PL, obteve 2.767.786 votos, o que corresponde a 42,88% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos do Rio Grande do Sul foi de 919.340 votos.

Votação no RS: total, brancos, nulos e abstenções

Eduardo Leite (PSDB): 3.687.126 votos (57,12%)

Onyx Lorenzoni (PL): 2.767.786 votos (42,88%)

Brancos: 202.415 votos (2,92%)

Nulos: 267.276 votos (3,86%)

Abstenções: 1.658.040 votos (19,32%)

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, o tucano obteve 1,7 milhão de votos, o que representa 26,81% dos votos válidos, e terminou atrás de Lorenzoni, que havia alcançado 2,3 milhões de votos (37,5%). Os então candidatos superaram Edegar Pretto (4,28%), Luis Carlos Heinze (4,28%), Argenta (2%), Vieira da Cunha (1,6%) e Ricardo Jobim (0,61%).

Eduardo Leite (PSDB) votou em Pelotas neste domingo, 30, e retornou a Porto Alegre para acompanhar a apuração. Foto: Maurício Tonetto/Divulgação

Eduardo Leite, 37, foi eleito governador do Rio Grande do Sul em 2018. No começo de 2022, ele renunciou ao cargo para concorrer nas prévias do PSDB como potencial candidato à Presidência. Depois de derrotado na disputa pelo ex-governador paulista João Doria, Leite decidiu concorrer novamente como governador em seu Estado natal. Antes de chegar ao governo do Estado, o tucano foi prefeito e vereador de Pelotas, onde nasceu, na região Sul do Estado.