No debate, os candidatos estarão lado a lado no estúdio, e não haverá plateia. A transmissão será dividida em quatro blocos, sendo o primeiro e o terceiro com temas livres e o segundo e o quarto com temas determinados. Em cada bloco, um candidato, escolhido por sorteio, fará uma pergunta a um adversário que ainda não tiver respondido no determinado bloco. Cada participante deve fazer e responder a uma pergunta em cada bloco.

Os tempos designados são 40 segundos para perguntas, um minuto e 40 segundos para respostas, um minuto e 15 segundos para réplicas e um minuto para tréplicas. A Globo informou pode alterar esses tempos conforme julgar necessário. Ao final do debate, cada candidato terá dois minutos para considerações finais.