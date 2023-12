Ministro de Lula usa fotógrafo oficial para promover a si mesmo, a irmã e um primo

BRASÍLIA - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usa a estrutura do cargo para promoção pessoal de si mesmo, da irmã e de um primo. O fotógrafo oficial da pasta acompanha e registra compromissos sem relação com as atividades da pasta, inclusive em eventos fora de Brasília. Essas agendas são divulgadas em um canal oficial do Ministério das Comunicações. Ao Estadão, o Ministério das Comunicações afirmou que o fotógrafo “presta assessoramento ao ministro de Estado, dentro e fora do Ministério, acompanhando-o em diversas missões institucionais”.

Na sexta-feira, 15 de setembro, o fotógrafo oficial do ministério registrou uma caminhada que celebrava a volta da irmã de Juscelino, Luanna Rezende (União-MA), ao comando da prefeitura de Vitorino Freire (MA). Investigada pela Polícia Federal, a prefeita havia sido afastada do cargo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Juscelino Filho também é alvo do inquérito que apura fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e desvio de emendas parlamentares.

O Ministério das Comunicações publicou 97 imagens da caminhada de “recondução” da prefeita no Flickr da pasta, serviço em que as imagens são disponibilizadas para download, inclusive para a imprensa. Parte das fotografias registrou a irmã e o pai do ministro carregados no colo pela população durante a celebração da família. O fotógrafo da pasta, que tem um cargo de assessor especial no gabinete do ministro, recebe um salário de R$ 6.250,69 mensais dos cofres públicos.

Assessoria de Juscelino Filho admite que “não há relação do Ministério das Comunicações com a referida caminhada” em Vitorino Freire e diz que a divulgação das imagens em canal oficial do ministério é de “integral responsabilidade” da assessoria da pasta. (Leia mais abaixo)

Ministério das Comunicações publicou 97 fotos da caminhada de "recondução" de Luanna Rezende, investigada pela PF, à prefeitura de Vitorino Freire (MA). Foto: Kayo Sousa/Ministério das Comunicações

A Constituição proíbe que autoridades e servidores públicos usem atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos para promoção pessoal.

“A jurisprudência avalia que a promoção pessoal está caracterizada quando o conteúdo da matéria é de alguma forma elogioso e ressalta a pessoalidade daquele agente político ou agente público. Isso desvirtua o caráter (da ação) que era para ser educativo, informativo ou de orientação, e o destaque passa a ser aquela pessoa”, explica o advogado Rafael Cézar, especialista em Direito Administrativo.

Continua após a publicidade

No início de dezembro, o Tribunal de Contas da União (TCU) viu promoção pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em lives do governo produzidas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e recomendou correções. Na decisão, o TCU apontou que a veiculação de peças publicitárias “que enalteçam nominalmente o presidente da República” contraria o artigo 37 da Constituição.

O Estadão identificou que Juscelino Filho usou o fotógrafo oficial do ministério em pelo menos cinco compromissos pessoais em setembro. No dia 1º daquele mês, o fotógrafo Kayo Sousa viajou de Teresina a São Luís em “veículo oficial”, segundo o Portal da Transparência. Na capital maranhense, o servidor registrou imagens de um ato de filiação de políticos ao União Brasil, partido de Juscelino Filho. Também fotografou uma reunião entre a bancada de deputados federais do Maranhão e prefeitos filiados à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem).

O encontro na sede da entidade, que é presidida pelo primo do ministro, Ivo Rezende, não consta da agenda oficial de Juscelino Filho. O ministro não aparece em nenhuma das 73 imagens da reunião da Famem, publicadas em um canal oficial do Ministério das Comunicações. O primo foi fotografado em 16 registros.

Fotógrafo do Ministério das Comunicações registrou encontro da Famem, em São Luís, no qual Juscelino Filho não estava. Ivo Rezende (foto), primo do ministro, é presidente da federação dos municípios. Foto: Kayo Sousa/Ministério das Comunicações

O fotógrafo do Ministério das Comunicações também registrou, em setembro, imagens do ministro entregando obras e serviços, oriundos de emendas parlamentares do período em que era deputado federal. Juscelino Filho se licenciou do cargo para assumir o comando da pasta no início do ano.

A pasta publicou 46 fotos do ministro na cidade de Altamira (MA), durante a inauguração do mercado municipal. Juscelino Filho foi homenageado por uma banda local, que vestia uma camiseta com mensagem de apoio a ele. “Dep. Juscelino, nossa gratidão será infinita pelos presentes destinados à nossa querida cidade. Obrigado!”.

Como deputado federal, Juscelino direcionou ao menos R$ 1,8 milhão em recursos públicos para Altamira entre 2021 e 2023. A cidade também foi beneficiada com outros R$ 1,4 milhão do orçamento secreto, em 2020.

Continua após a publicidade

Ministério das Comunicações publicou uma homenagem feita por Altamira (MA) a Juscelino Filho, que enviou emendas parlamentares à cidade no período em que era deputado federal. O ministro está licenciado do cargo na Câmara. Foto: Kayo Sousa/Ministério das Comunicações

O advogado Felipe da Costa, especialista em Direito Administrativo, explica que a publicidade dos atos públicos é um mandamento constitucional. Ou seja, a administração deve divulgar obras e serviços que esteja prestando. O que não pode ser feito, afirma, é usar a máquina pública “para divulgação de condutas pessoais ou vincular uma obra a um determinado político”.

A Lei de Improbidade Administrativa prevê que fazer publicidade com recursos públicos para “promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos” viola a Constituição.

Anúncio institucional com apoio pessoal de Juscelino Filho

Em abril, o Ministério das Comunicações bancou uma viagem do ministro ao Maranhão, após fortes chuvas atingirem o Estado. Juscelino Filho participou de uma “ação solidária” com doações de cestas básicas a vítimas das enchentes na sede da Famem. Ao seu lado, estava o primo Ivo Rezende - prefeito de São Mateus do Maranhão.

No local, segundo a própria pasta, o ministro anunciou a entrega de 15 antenas de conexão à internet via satélite, da Telebras - estatal vinculada ao ministério - para cidades atingidas pelas chuvas. “Os municípios do Maranhão estão passando por um momento difícil e precisam do amparo das ações do Governo Federal. Para viabilizar a comunicação nessas cidades, o MCom está empenhado no envio, instalação e treinamento de uso das antenas de conexão via satélite”, disse Juscelino Filho.

Em março, o ministro Juscelino Filho fez anúncios institucionais em encontro que teve seu apoio pessoal, em São Luís. Foto: Kayo Sousa/Ministério das Comunicações

Continua após a publicidade

Apesar das declarações institucionais, o banner da reunião destacava um apoio pessoal do “ministro das Comunicações, Juscelino Filho” ao encontro. Na avaliação do advogado Rafael Cézar, este tipo de conduta “não é o recomendável”. “O cenário ideal e a meta é sempre deixar essas duas esferas muito bem separadas, o que é público e o que é privado”, explica.

O Ministério das Comunicações afirmou ao Estadão que Juscelino Filho “não concedeu nenhum apoio pessoal” à ação solidária. “O Ministério não produziu nenhuma peça do evento que foi organizado exclusivamente por outra instituição da qual não temos ingerência. Portanto, não nos cabe tecer qualquer juízo de valor”, registrou a pasta.

Viagem do ministro Juscelino Filho ao Maranhão foi custeada pelo Ministério das Comunicações. Foto: Kayo Sousa/Ministério das Comunicações

Juscelino Filho faz reuniões às sextas e estica o fim de semana no Maranhão

Ao longo da gestão, o ministro das Comunicações tem feito as chamadas “agendas casadas” no Maranhão. Juscelino Filho aproveita compromissos oficiais do ministério, às sextas-feiras, no Estado, para esticar o fim de semana e entregar obras e serviços pagos com emendas parlamentares de seu mandato como deputado federal.

Na sexta-feira, 1º de dezembro, o fotógrafo do Ministério das Comunicações viajou para o Maranhão para acompanhar Juscelino Filho na inauguração do Hospital do Câncer em Pinheiro, interior do Estado. Segundo o Portal da Transparência, o profissional recebeu diária e teve as passagens pagas pelos cofres públicos.

Em uma rede social, Juscelino Filho afirmou que a abertura da unidade de saúde é “um avanço muito importante” para a região. O ministro declarou que ele próprio “integrava a bancada federal quando decidimos, em 2021, destinar emenda de R$ 25 milhões para a obra”.

Continua após a publicidade

Em 14 de julho, também uma sexta-feira, o ministro compareceu a uma reunião de 1h30 no escritório da Anatel, em São Luís. Na segunda-feira, 17 de julho, Juscelino Filho esteve em dois municípios maranhenses, conforme a agenda oficial do Ministério das Comunicações. Em Trizidela do Vale e em Bernardo do Mearim, o ministro entregou obras e veículos nas áreas de Educação e Saúde.

As imagens de Juscelino Filho nos dois municípios também foram publicadas em canal oficial da pasta das Comunicações. “Entregar obra de todas as áreas é importante, mas quando é na Educação, tem um valor mais especial”, afirmou. “Aqui, podendo contribuir, entregando dois ônibus escolares novinhos.”

Em 17 de março, outra sexta-feira, o ministro participou de uma reunião e de uma premiação, que duraram 3 horas, na superintendência dos Correios em São Luís. Segundo Juscelino Filho, os encontros trataram de operações da empresa no Estado e de ações da pasta “para fortalecermos o setor”. Naquele fim de semana, Juscelino Filho foi a Vitorino Freire entregar títulos de regularização fundiária, vans, kits esportivos e pavimentação de uma estrada.

Grupo político de Juscelino Filho tenta manter controle de prefeituras

A menos de um ano das eleições municipais de 2024, o grupo político de Juscelino Filho tenta manter o controle de administrações municipais no Maranhão. Ivo Rezende, primo do ministro, poderá concorrer ao segundo mandato em São Mateus do Maranhão - cidade com 40 mil habitantes.

A irmã do ministro, Luanna Rezende, não poderá tentar a reeleição em Vitorino Freire. Nas redes sociais, os moradores do município discutem a candidatura do secretário de Obras da cidade, Ademar Magalhães, o “Fogoioo”. O secretário já foi motorista da Prefeitura de Vitorino Freire e secretário parlamentar de Juscelino Filho na Câmara.

O ministro tem se mantido na chefia das Comunicações mesmo após as denúncias de mau uso do dinheiro público. Reportagens do Estadão revelaram que o ministro direcionou dinheiro do orçamento secreto para pavimentar a estrada que passa em frente a fazendas dele e da família em Vitorino Freire e usou avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para acompanhar um leilão de cavalos em São Paulo. Após as reportagens, o ministro devolveu recursos utilizados na viagem.

Continua após a publicidade

No comando do ministério, Juscelino Filho deixou o sogro, que não é servidor público, liderando seu gabinete enquanto estava fora de Brasília. Há um processo no Comitê de Ética Pública que analisa a atuação do sogro dentro das dependências do governo. Como também revelou o Estadão, Juscelino Filho concedeu 31 retransmissoras de televisão para um mesmo empresário, que agora trabalha pela expansão de seus canais para todas as regiões do País.

Ministério das Comunicações nega trabalho de fotógrafo em agendas pessoais

O Ministério das Comunicações afirmou ao Estadão que “é inverídica” a afirmação de que o fotógrafo trabalha em compromissos pessoais. Segundo a pasta, o profissional foi nomeado em 29 de maio deste ano “e, desde então, presta assessoramento ao ministro de Estado, dentro e fora do Ministério, acompanhando-o em diversas missões institucionais”.

“Afirmamos que não há uso indevido da estrutura do Ministério e nem recursos públicos. As agendas do ministro Juscelino são oficiais, portanto, é inverídico insinuar que o assessor especial Kayo Souza tem trabalhado em agendas pessoais”, declarou a assessoria de Juscelino Filho.

O Estadão perguntou à pasta qual era a relação do Ministério das Comunicações com a celebração de Luanna Rezende em Vitorino Freire. Segundo a pasta, “não há relação do Ministério das Comunicações com a referida caminhada”.

O Ministério das Comunicações registrou que a assessoria do ministro, “de forma colaborativa, compartilha com o profissional Kayo Souza o mesmo drive para armazenamento de fotos e vídeos, com o intuito de facilitar a troca de informações das atividades”. Segundo a pasta, “a alimentação e atualização das redes institucionais do Ministério é desta assessoria”.

“(A) situação identificada pelo jornal é de integral responsabilidade da chefia da Ascom/MCom, não podendo ser atribuída jamais a competência ao assessor Kayo Sousa, tampouco ao ministro da pasta. Equívocos acontecem e neste caso são de responsabilidade da Ascom/MCom e as medidas cabíveis, no momento oportuno, serão tomadas”, afirmou a assessoria.

Continua após a publicidade

Questionada também por que o fotógrafo oficial do ministério registrou o encontro da Famem, do qual Juscelino Filho não participou, a assessoria declarou que ele “estaria presente no evento”. Não compareceu, segundo a assessoria, “por alterações na agenda” de última hora.

“A equipe do ministro já encontrava-se no local realizando suas atividades. As fotos disponíveis no Flickr não passam de pura desídia da equipe responsável pelo banco de imagens do MCom”, registrou.

A assessoria de Juscelino Filho também informou que o ministro “não concedeu nenhum apoio pessoal” à ação solidária que entregou cestas básicas à vítimas das chuvas no Maranhão, em março. “O Ministério não produziu nenhuma peça do evento que foi organizado exclusivamente por outra instituição da qual não temos ingerência. Portanto, não nos cabe tecer qualquer juízo de valor”, informou a pasta.

O Ministério das Comunicações defendeu ainda que Juscelino Filho “tem total direito de registrar suas entregas fruto de sua atuação parlamentar”. “Não há imoralidade, nem ilegalidade em prestar contas a sociedade dos feitos realizados como agente público, seja do Executivo ou do Legislativo”, afirmou a pasta.

“As fotos disponíveis no Flickr do MCom do qual o jornal teve acesso não passam de pura desídia da equipe responsável pela alimentação do banco de imagens do MCom. Erros de terceiros não podem, nem devem recair na figura pública que não realiza nenhuma gestão nas redes.”