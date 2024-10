Qual é o número para votar em Tarcísio Motta? Veja

O número para votar no professor e deputado federal licenciado Tarcísio Motta (PSOL), candidato a prefeito do Rio de Janeiro, é 50. Motta disputa com outros oito postulantes o comando da Prefeitura da segunda maior cidade do País e tem aparecido em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais. O primeiro turno ocorre neste domingo, 6 de outubro, das 8h às 17h.

Tarcísio Motta é candidato à prefeitura do Rio de Janeiro Foto: Zeca Ribeiro/CâmaradosDeputados

O número de urna dos candidatos a prefeito é composto por dois dígitos, que são referentes às identificações dos partidos políticos de cada candidato. Como Tarcísio Motta é filiado ao PSOL, seu número de urna é 50. O voto para prefeito é o segundo a ser digitado na urna eletrônica. Primeiro, o eleitor deve votar no candidato a vereador de sua preferência, digitando cinco números.

Tarcísio Motta é professor de história e deputado federal em seu primeiro mandato, licenciado para concorrer às eleições municipais. Foi candidato ao governo do Estado em 2014 e 2018, e vereador da capital por dois mandatos, entre 2017 e 2022. Sua candidata a vice é a deputada estadual Renata Souza (PSOL).

