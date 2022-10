Quem está na frente? Lula ou Bolsonaro? Veja pesquisas para presidente do fim do segundo turno

Há menos de uma semana para o segundo turno das eleições de 2022, ainda é incerto quem ganhará a votação para presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputam uma corrida eleitoral acirrada, onde cada voto é disputado. As últimas pesquisas de intenção de voto indicam o favoritismo do petista, que se encontra na frente nos principais levantamentos do Brasil. O atual presidente, no entanto, ainda se mostra competitivo e a distância entre os dois candidatos nunca foi tão pequena.

No primeiro turno, o petista recebeu 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro obteve 43,20%. O agregador de pesquisas do Estadão, que compila os resultados dos principais levantamentos do País, indica uma vitória de Lula. O ex-presidente conta com 52% dos votos válidos ante 48% do atual presidente. Apesar de grande parte das pesquisas ter acertado o percentual de Lula na primeira parte do pleito, a votação de Jair Bolsonaro foi subestimada e o candidato à reeleição acabou com uma porcentagem bem maior do que o apresentado nos levantamentos.

O ex-presidente Lula e presidente Bolsonaro em entrevistas ao Flow Podcast.

O presidente e seus aliados, que já questionavam a validade das pesquisas há algum tempo, aproveitaram o erro para entrarem com um pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto. O pedido foi aceito por Alexandre Cordeiro, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e um inquérito foi aberto para investigar a atuação das empresas empresas Datafolha, Ipec e Ipespe. A alegação é de que havia indícios de que tais institutos atuaram “na forma de cartel” para “manipular”.

A CPI, no entanto, foi suspensa por decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ministro pediu para a Corregedoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral avaliarem se ocorreu abuso de autoridade e de poder para favorecer a candidatura de Bolsonaro.

O Estadão separou os resultados dos principais levantamentos de intenção de voto da última semana. Veja:

Continua após a publicidade

Confira as principais pesquisas eleitorais

Realizada no dia 20 de outubro, o levantamento mais recente do instituto Ideia indica liderança do ex-presidente Lula. O petista tem 52% dos votos válidos ante 48% de Jair Bolsonaro. Confira a pesquisa.

Já no último Datafolha, que foi publicado em 19 de outubro, o petista também se encontra na frente com os mesmos 52% dos votos válidos. Bolsonaro tem 48%. Confira a pesquisa.

No levantamento mais recente do PoderData, divulgada no dia 19 de outubro, os resultados conversam com as pesquisas anteriores. Lula lidera a intenção de votos com 52% dos votos válidos e Bolsonaro segue logo atrás, com 48%. Confira a pesquisa.

A última pesquisa Genial/Quaest, que teve seu resultado divulgado em 18 de outubro, também indica vantagem de Lula no segundo turno. O ex-presidente conta com 47% dos votos contra 42% de Bolsonaro. Confira a pesquisa.

Divulgado também em 18 de outubro, o último Ipespe/ABRAPEL também indica Lula liderando as intenções de voto. O petista conta com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%. Confira a pesquisa.

Continua após a publicidade

Já o último Ipec, o antigo Ibope, mostra Lula com 50% das inteções de voto ante 43% de Bolsonaro. O levantamento foi divulgado no dia 17 de outubro. Confira a pesquisa.

Por fim, a última MDA, também revelada no dia 17 de outubro, mostra a maior vantagem de Lula nos levantamentos considerados pelo Estadão. De acordo com a pesquisa, Lula lidera com 53,5% dos votos válidos ante 46,5% de Bolsonaro. Confira a pesquisa.

As últimas pesquisas dos institutos serão reveladas nesta semana, começando pela Ipec já nesta segunda, 24, até a última DataFolha, Ipec e Genial/Quaest no próximo sábado, 29. O Estadão te mostra quais serão os últimos levantamentos do segundo turno e as datas em que eles serão publicados.