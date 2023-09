7 lugares perto de São Paulo para visitar com a família no feriado

Mesmo para quem não for emendar o feriado do 7 de setembro até a próxima semana, a folga da quinta-feira pode ser uma boa oportunidade para fazer um passeio divertido e diferente com a família.

Abaixo, o Estadão listou sete dicas selecionadas entre as cidades já visitadas pela série Bate e Volta SP com programas espalhados pelo Estado que prometem agradar todas as idades e gostos

Visitar o aviário do Animália Park

Inaugurado há dois meses em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, o Animália Park é uma mistura de zoológico e parque de diversões, com opções de diversão para crianças e adultos. O projeto ocupa uma área total de 350 mil m² em meio à Mata Atlântica, com mais de 170 espécies indoor ao longo de todo o seu percurso principal.

Mais de 100 espécies voam livres pelo aviário do Animália Park Foto: Werther Santana / Estadão

São mais de 1,2 mil animais, fora o parque de diversões indoor, que tem outros 17 brinquedos como casa mal assombrada, roda gigante, barca, montanha russa e mais. É programação suficiente para passar um dia inteiro gastando bastante energia entre uma atração e outra.

Lá, não deixe de passar pelo aviário, área de 90 mil m² com mais de 600 pássaros voando livres por todos os lados. O tanque das ariranhas e a fazendinha com animais rurais também são diversão garantida para adultos e crianças. Como o trajeto é grande e o carrinho nem sempre está fácil, um tênis confortável e algum tipo de boné ou chapéu para proteger do sol serão seus maiores aliados.

Descer as cachoeiras de Brotas

A 240 km de São Paulo, Brotas é famosa pelo rafting e pela canoagem que são praticados nas cachoeiras do rio Jacaré Pepira. O passeio é indicado para crianças acima dos 4 anos, mas as que forem mais novas ou que não tiverem muita inclinação para aventura também podem mergulhar em outros pontos mais calmos ao longo do trajeto. Tão indispensável quanto o colete salva-vidas, entretanto, é um repelente poderoso para proteger contra mosquitos, principalmente em dias de sol.

Descida de rafting pelo Rio Jacaré Pepira é principal atividade do turismo em Brotas Foto: Leo Souza / Estadão

À noite, crianças e adultos de todas as idades têm no Centro de Estudos do Universo (CEU) um programa que mistura diversão e aprendizado. O espaço conta com atividades de astrologia e geologia, observatório, telescópio, planetário, estudo de rochas, cinema ao ar livre, relógio solar, plataforma de lançamento de foguetes, caverna artificial e uma réplica de Stonehenge, com um terço do tamanho da estrutura original.

A disponibilidade dos ingressos deve ser conferida antes, no site oficial do CEU (clique aqui). Por lá, prepare a carteira para conhecer os doces, temperos, queijos e pingas da Casa da Cachaça.

Andar a cavalo em Jarinu

Com acessibilidade para pessoas com deficiência de mobilidade e experiências sob medida para crianças de todas as idades, o sítio Cavalo a Galope oferece em Jarinu passeios a cavalo para quem quiser passar um dia ao ar livre. A trilha completa dura aproximadamente uma hora e, no geral, o percurso é fácil.

Passeio a cavalo no sítio Coração a Galope Foto: Leo Souza / Estadão

Para quem nunca teve a experiência de cavalgar, Cátia Biasini Alberico também dá um treinamento inicial dentro do redondel. A principal dica para aproveitar o passeio é levar uma garrafa com água, não esquecer o protetor solar e, se possível, usar boné ou chapéu para proteger o rosto do sol. O combo de calça jeans e botina também ajuda a dar mais segurança e diminuir o atrito na cavalgada.

As reservas podem ser feitas diretamente pelas redes sociais do Coração a Galope.

Navegar pelo Rio Tietê em Barra Bonita

A parte do Rio Tietê que banha Barra Bonita, a 300 quilômetros de São Paulo, em nada se parece com a água parada, suja e fedorenta da região metropolitana. Por lá, o rio ainda é cheio de vida, animais e tem um passeio tradicional na cidade, com trajetos de curta e longa duração que podem variar de 1h30 a 4h.

Em Barra Bonita, passeio de barco pelo Rio Tietê tem almoço incluso e pode passar pelos dois sentidos do rio Foto: Tiago Queiroz

Além da beleza natural, o passeio se tornou referência na América Latina por ser o primeiro a explorar de maneira turística a eclusa da cidade, que é basicamente um elevador de embarcações movido a água. De quebra, todas as companhias oferecem almoço no pacote.

Depois, não deixe de conferir também o Memorial do Tietê, uma ótima oportunidade de aproveitar o passeio para conhecer um pouco mais da história de São Paulo e do seu principal rio. Mais informações aqui.

Conhecer a Disneylândia dos Robôs em Serra Negra

Próxima ao teleférico e ao Cristo Redentor de Serra Negra, a Disneylândia dos Robôs é uma espécie de parque e museu que você dificilmente verá outro igual em São Paulo, no Brasil ou até no mundo. Apenas pela fachada já é possível imaginar o quão pitoresco é o lugar.

Disneylândia dos Robôs reúne mais de 200 peças feitas a partir da reciclagem e espalhadas por quatro andares Foto: Tiago Queiroz

Da réplica de Herbie, o fusca 53 estacionado em frente à entrada, ao foguete de 12 metros pendurado em um dos tetos, o artista Pedrinho Tomé, de 50 anos, construiu todo o universo da sua casa a partir de metais reciclados e sucata doada. No interior, mais de 200 peças, robôs, recortes de revistas e engenhocas de dar inveja no Inspetor Bugiganga cobrem cada centímetro dos quatro andares.

Ainda em Serra Negra, a volta no trenzinho da cidade é um passeio leve e divertido para as crianças menores e um momento de sossego para os adultos cansados. Por lá, o pôr-do-sol no Mirante do Alto da Serra é imperdível também.

Descansar em Águas de São Pedro

Uma das 14 cidades que integram a Serra do Itaqueri, Águas de São Pedro é o menor município do Estado, o segundo menor do País em extensão territorial e foi planejado ainda na década de 1920. A menos de 200 quilômetros da capital, ele se tornou referência de bem-estar pelas propriedades que os três tipos de água encontradas lá trazem à saúde.

Vista aérea do Grande Hotel Senac, construção dos anos 1940 em estilo Art Déco Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Além das ofertas de banhos do Fontanário e do SPA Thermal, carros-chefe do município localizados na praça central, o Grande Hotel São Pedro mistura atrações para quem quer relaxar, tomar um banho de piscina, comer à vontade (o buffet de almoço é divino, mas também há restaurantes mais sofisticados para o jantar, a depender do dia), praticar esportes ou apenas passar um feriado agradável em família.

O prédio, por si só, é uma atração à parte e mantém boa parte do estilo art deco original de quando foi construído em 1940. Saiba mais aqui.

Pedalar na gruta de Socorro

Primeira cidade do Brasil a ganhar o selo internacional de Cittáslow, Socorro tem investido em acessibilidade e preservação dos seus muitos pontos turísticos, que misturam atrações naturais, rurais, de aventura e religiosas por 11 rotas. A cerca de 140 quilômetros de São Paulo, o município é para quem gosta de viver como o título: devagar e bem.

Gruta dos Anjos é uma das principais atrações de Socorro Foto: KAIQUE GUIMARÃES/ESTADÃO

Por lá, o dia pode começar com o banquete de café da manhã servido no Rancho Pompéia, passar pelo passeio de pedalinho na Gruta dos Anjos (que também oferece hospedagem) e terminar com a vista do pôr-do-sol e o Pan de Palo no Parque Pedra Bela Vista. Com sorte, vocês também conseguem pegar um filminho no Cine Cavaliere Orlandi, um dos cinemas de rua mais antigos da região. Do outro lado da rua, a Lanchonete Mini-Bar tem o pastel mais famoso (e gostoso) da cidade.

Saiba mais sobre o cinema, as trilhas e o que mais fazer em Socorro clicando aqui.