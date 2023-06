Como o novo Plano Diretor de SP vai mudar seu bairro? Veja mapa interativo

Uma das leis com mais impactos na cidade, o Plano Diretor de São Paulo está em fase final de revisão e deve ser aprovado em votação definitiva nesta quarta-feira, 21, na Câmara Municipal. A mudança abrange uma série de normas que mudam a paisagem e o dia a dia de grande parte dos paulistanos, com padrão e distribuição diferentes de novos prédios e transformações nos bairros.

A proposta divide opiniões entre urbanistas, associações de moradores, setor imobiliário e parlamentares, principalmente após o relator do projeto, o vereador Rodrigo Goulart (PSD), apresentar texto substitutivo distinto do entregue pela Prefeitura. Como o Estadão mostrou, novas alterações serão feitas na proposta ao menos até a segunda-feira, 19. O texto será enviado depois para promulgação pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Os impactos previstos envolvem tanto quadras perto de metrô, trem e corredor de ônibus quanto os chamados “miolos de bairros”. O Estadão ouviu especialistas sobre o tema nas últimas semanas e explica a seguir algumas das principais mudanças.

Moro perto de estação de metrô, trem ou corredor de ônibus. O que pode mudar?

Quadras próximas da maioria das estações de trem e metrô e de corredores de ônibus são as que mais recebem incentivos municipais atrativos para o mercado imobiliário. Nesses locais, os “eixos” de transporte, há isenções de parte das taxas e a aval para edifícios sem limite de altura, por exemplo.

Com o Plano Diretor atual, de 2014, essas áreas passaram a concentrar mais da metade dos apartamentos lançados na cidade. A transformação é maior sobretudo em bairros de classes média e alta, como Brooklin (zona sul), Butantã e Pinheiros (oeste), onde casas, sobrados e outros imóveis mais horizontais e de menor porte têm sido substituídos por prédios altos.

Desde 2014, o objetivo da lei é ampliar a população que mora perto dos equipamentos e usa o transporte coletivo de massa. Assim, se reduziriam os longos deslocamentos pela cidade. A proposta original também busca aproximar as pessoas de onde há mais empregos, serviços e comércio.

Se aprovado, o Plano Diretor revisado permitirá mais do que dobrar a expansão desses eixos, elevando de 5% para até 14% o total da área urbana da cidade mais atrativa ao mercado imobiliário, diz estudo do Insper. Para funcionar na prática, esse aumento está condicionado ainda a mudanças no zoneamento, que será revisado pela Câmara este ano.

O raio de influência das estações de metrô e trem aumentaria de quadras a até 600 metros para terrenos até um quilômetro. Já no entorno de corredores de ônibus, a expansão passaria de até 300 metros para até 450 metros.

Isso significa que partes mais internos nos bairros devem atrair mais obras, com a possibilidade de terrenos em uma mesma quadra ficarem sob regras distintas, o que não ocorre hoje. Os incentivos envolvem a maioria dos eixos, mas não todos, pois alguns dependem de projetos próprios, os PIUs.

Quais áreas que podem ganhar prédios mais altos?

Os lotes que poderão ser verticalizados sem limite de altura e com incentivos para atrair o setor imobiliário estão no mapa interativo abaixo.

Moro no “centrinho” ou miolo do bairro, longe de metrô ou corredor de ônibus. O que muda?

A revisão do Plano Diretor também deve permitir mais mudanças no interior dos bairros. Isso envolve tanto os “centrinhos”, onde há mais movimentação e comércios, quanto os “miolos” - mesmo aqueles mais distantes de metrô, trem e corredor de ônibus.

A nova regra envolve o chamado “coeficiente de aproveitamento” (CA), que é o limite de volume construtivo de um imóvel calculado a partir da área do terreno. Hoje, um empreendimento nos “centrinhos” ou “miolos” de bairros pode ter uma área construída de até o dobro da metragem (CA-2).

Com a mudança, o limite nessas regiões da cidade passa a ser de três vezes (CA-3) a área do lote. Isto é, um terreno de 100 metros quadrados poderá receber um prédio de 300 metros quadrados, no total, de área construída.

Esses locais continuarão submetidos às normas de altura máxima, de 48 metros nos centrinhos, como as Ruas Clélia, Fábia e Coriolano, no distrito Lapa, zona oeste, e a Rua Antonio de Barros, entre o Tatuapé e o Carrão (leste). Nas partes ainda mais internas dos bairros, os limites vão de 10 a 28 metros.

Os locais com a maioria do coeficiente de aproveitamento mais alto são os “eixos de transporte”, como as quadras mais próximas de metrô, trem e corredor de ônibus. Nesses locais, é CA-4.

Na prática, o volume da edificação é ainda maior, porque a regra prevê “áreas não computáveis”. São partes da estrutura incentivadas pela lei e que não entram no cálculo, como o comércio no térreo.

Além disso, um empreendimento precisa pagar uma taxa, a outorga onerosa, para construir mais que a metragem do terreno.

Moro em distritos próximos da Marginal do Tietê. Como a nova versão do Plano Diretor vai impactar?

O projeto prevê que os imóveis próximos a metrô, trem e corredor de ônibus na região do Rio Tietê passem a ter incentivos construtivos para a verticalização, como construir sem limite de altura e com volume de até quatro vezes a metragem do terreno. Alguns exemplos são as Estações Carandiru, Santana e Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, e Lapa e Piqueri, da Linha 7-Rubi.

Na prática, a mudança pode atrair o setor das incorporadoras, como é visto em outras partes da cidade, por envolver locais com incentivos municipais à verticalização. Esses “eixos” de transporte não estão hoje ativados, porque o Plano Diretor previa um projeto específico para essa área, o Arco Tietê, que deveria ser avaliado pelos vereadores.

Como a Prefeitura não cumpriu todos os ritos no prazo exigido, esses locais passarão a receber oficialmente os incentivos até o Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Arco Tietê ser entregue (o novo prazo será 2024) e aprovado pela Câmara (sem data máxima fixada). A mudança envolve as quadras a até 600 metros de estação de trem e metrô e a até 300 metros de corredor de ônibus.

As demais partes da vizinhança não serão impactadas inicialmente, mas outro trecho do Plano Diretor revisado facilita a extensão desses eixos para terrenos a até 1 quilômetro (metrô e trem) e 450 metros (corredor), respectivamente. Para passar a valer de fato, essa expansão dependerá da aprovação de mudanças de outra lei, a do zoneamento. A Câmara deve votar esse outro texto nos próximos meses.

Plano Diretor facilita que trechos da Rua Girassol (foto) ganhem prédios mais altos, por exemplo Foto: Taba Benedicto/Estadão

Moro perto de um espaço público concedido ou que será concedido à iniciativa privada. Algo vai mudar?

A nova versão para o Plano Diretor cria um novo tipo de zoneamento na cidade: as zonas de concessões (sigla ZCP). Essa classificação abrangeria as áreas públicas concedidas ou que serão concedidas à iniciativa privada, como rodoviárias, aeroportos, parques, terminais de ônibus, cemitérios e equipamentos públicos em geral.

Mais uma vez, é uma mudança que envolve a Lei de Zoneamento, também em fase de revisão e que será discutida na Câmara nos próximos meses. Na prática, esses locais serão submetidos a regras especiais distintas da vizinhança onde estão, com regras definidas caso a caso. Isso envolve limite de altura para edifícios, incentivos para a construção civil etc.

O Plano Diretor vale para toda a cidade? Como ficam Vila Leopoldina, Santo Amaro e outros locais que têm projetos específicos?

O Plano Diretor incide sobre toda a cidade, mas determina que algumas áreas consideradas subutilizadas recebam projetos e regramentos diferenciados, a fim de estimular ainda mais as transformações. Essas normas e incentivos mais específicos integram os Projetos de Intervenção Urbana (PIUs), voltados a distritos próximos dos principais rios da cidade, como Tietê, Pinheiros, Jurubatuba e Tamanduateí.

Dois PIUs foram aprovados nas últimas semanas. Um deles é o PIU Arco Jurubatuba, com incentivos para incentivar a verticalização de parte de Santo Amaro, Interlagos e Vila Andrade, além de propor outras mudanças na região.

O outro é o PIU Vila Leopoldina, que envolve mudanças em quadras entre a Ceagesp e o Parque Villa-Lobos, inclusive com a abertura de vias e a destinação dos moradores das favelas locais à habitação para baixa renda.

Mudança no Plano Diretor facilita verticalização de imóveis a até 1 quilômetro de estação de metrô, como em trechos da Rua Herculano, na zona oeste Foto: Taba Benedicto/Estadão

A mudança no Plano Diretor tem alguma regra nova para as vilas?

Não. A revisão do Plano Diretor não tem regra nova específica para as vilas. Mas é importante salientar que grande parte dos conjuntos de moradias com características visuais de vila não é oficialmente considerada como tal. Por isso, não tem restrição para que parte das casas seja substituída por prédios.

Uma mudança direta na manutenção de vilas pode ser feita na revisão da Lei de Zoneamento, que será enviada para a Câmara em breve. Entre as mudanças propostas pela gestão Nunes, estão o aumento no limite de altura de imóveis perto de vilas, de até 15 metros para 28 metros nos “centrinhos de bairro” (onde há amplo comércio) e nas áreas de interesse social (onde vive população vulnerável, como cortiços).

A altura de até 28 metros hoje é permitida apenas nos vizinhos de vilas perto de estações de metrô, acessos de trem e corredores de ônibus. Outra alteração na lei que facilita o avanço da verticalização junto às vilas é a liberação para que terrenos vizinhos sejam anexados ao que antes era a vila se ela for totalmente demolida. Hoje, é proibido unir terrenos de vilas aos dos vizinhos.

Rua Oscar Caravelas (foto) está entre locais que poderão se tornar mais verticalizados se mudança no Plano Diretor for aprovada Foto: Taba Benedicto/Estadão

As mudanças são definitivas? O que falta para entrarem em vigor?

O projeto de lei ainda passará por mudanças. O cronograma atual da Câmara prevê que a versão final seja apresentada até a segunda-feira, 19, e votada em definitiva apreciação na quarta-feira, 21. Depois, será enviado para promulgação do prefeito. Em 1ª votação, foram 42 votos favoráveis e 12 contrários, com apoio da base governista.

A revisão do Plano Diretor estará em vigor ao menos até 2029. Nesse prazo, é previsto que a Prefeitura proponha uma nova versão, para discussão no Legislativo.

As novas regras vão atingir imóveis já licenciados ou vendidos na planta?

Não. Os projetos de empreendimentos imobiliários costumam obter as licenças na Prefeituras meses ou até anos antes do início da obra. Nesses casos, incide o “direito de protocolo”, de modo que as transformações propostas no Plano Diretor levarão anos para ficarem mais evidentes na cidade.

O Plano Diretor vai mudar as regras de vaga de garagem?

A nova proposta traz mudanças para a construção de vagas de garagem perto de metrô, trem e corredor de ônibus. Hoje, nesses locais, é permitido construir um espaço para carros para cada apartamento sem que ele seja considerado “área computável”. Isto é, fica isento do pagamento da taxa de outorga e não incide no volume construído máximo do edifício.

Com a mudança, será permitido uma vaga “grátis” para cada unidade de ao menos 30 m² ou a cada 60 m² de área privativa.

Levantamento do Insper estima que a nova regra pode aumentar o total de vagas perto dos eixos em cerca de 12%. Um exemplo simulado aponta que a nova lei permitiria que empreendimentos com unidades medianas (de 60 m² a 80 m²) tenham até 33% mais vagas do que hoje. E o estudo identifica que a área máxima média das unidades perto de transporte pode subir de 80 m² para 120 m².

Quais são as opiniões sobre as mudanças no Plano Diretor?

Parte dos urbanistas, pesquisadores e das associações de moradores critica as propostas da revisão. A Minha Sampa lançou a campanha “SP não está à venda” em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a Rede Nossa São Paulo, o departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/SP), o Instituto Pólis, o Perifa Sustentável e o Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade (Labcidade).

Também há entidades que têm se manifestado a favor das mudanças. O Secovi-SP, que representa as empresas do mercado imobiliário, por exemplo, publicou comunicado em que afirma que a proposta “amplia o que deu certo na sua concepção e permite maior inclusão de pessoas em áreas dotadas de infraestrutura urbana”.