Falsa central de atendimento aplicava golpe por SMS, diz polícia de SP; veja

“Entre o material apreendido tinha uma lista contendo qualificações completas de possíveis alvos, inclusive com a renda pessoal, telefones, endereço, datas de nascimento e outras informações”, disse o Deic.

De acordo com a polícia, as mensagens eram recebidas com conteúdo alarmista. “A preocupação da vítima em tentar evitar ser enganada e optar por seguir as orientações enviadas era exatamente o que os criminosos precisavam para concretizar o crime. As informações permitiam a subtração de valores bancários”, afirmou.