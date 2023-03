O que se sabe sobre ataque de aluno em escola de SP que deixou uma professora morta e mais 4 feridos

O ataque com faca provocado por um adolescente de 13 anos dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 27, gerou comoção. A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, morreu na sala de aula após ser golpeada pelas costas. Outras três educadoras e um aluno ficaram feridos e têm quadro de saúde estável.

O que se sabe sobre o ataque?

O ataque cometido por um adolescente com um faca aconteceu por volta das 7h20 da manhã na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista. O garoto esfaqueou pelo menos quatro professoras e um aluno, segundo o governo de São Paulo.

O que se sabe sobre o autor do ataque?

O agressor do 8º ano do ensino fundamental, de 13 anos, foi apreendido e levado para uma delegacia. Segundo informações apuradas pelo Estadão na escola, o alvo principal do autor do ataque era um estudante com quem teria brigado na semana passada, mas esse colega não estava no local nesta segunda.

Estudante de 13 anos esfaqueou pelo menos quatro professores e um aluno, segundo o governo de São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão

Como o aluno foi rendido?

Imagens de câmera de segurança instalada em sala de aula mostram o momento em que o adolescente foi imobilizado e desarmado por duas professoras: Cintia da Silva Barbosa aplicou um golpe chamado mata-leão e Sandra Pereira tiriu a faca das mãos do aluno.

Quem é a professora que não resistiu aos ferimentos?

Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, havia sido encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP). Por volta das 10h30, a morte foi confirmada.

Professora de Ciência, ela foi uma das que agiram para separar os estudantes durante um conflito anterior. Elisabeth trabalhava havia pouco tempo no colégio e estava fazendo a chamada quando foi atingida pelos golpes.

Um estudante de 13 anos estava na sala de aula da professora Elisabeth, quando o ataque começou. “Eu estava falando com ela, a professora estava fazendo chamada”, afirma. Ele conta que o aluno que cometeu o atentado entrou na sala com uma máscara de caveira e desferiu golpes nas costas da professora. “Parecia que ele estava com uma faca de cozinha, era preta”, disse. “Sabe o atentado de Columbine? Ele estava com uma máscara assim”, afirmou ele se referindo ao ataque em escola dos Estados Unidos em 1999.

Outras imagens de câmera de segurança mostram que uma professora de Educação Física, Cíntia da Silva Barbosa, consegue imobilizá-lo e uma outra mulher desarma o adolescente, enquanto uma terceira era atacada.

A Polícia Militar divulgou imagem dos objetos apreendidos: uma faca, um pedaço de tesoura, um celular e um boné.

Faca, boné, pedaço de tesoura e celular apreendidos pela polícia. Adolescente de 13 anos matou uma professora e feriu outras três educadoras e um aluno da Escola Estadual Thamazia Montoro nesta segunda-feira, 27. Foto: Polícia Militar de São Paulo

Quem são as outras pessoas feridas?

As outras quatro vítimas receberam atendimento em outras unidades (nos Hospitais das Clínicas, Bandeirantes e São Luiz) e têm o quadro de saúde estável.

Além de Elisabeth, que não resistiu aos ferimentos, as outras professoras atacadas foram Ana Célia da Rosa (história), Rita de Cássia (Matemática) e Jane Gasperini.

Um estudante ficou ferido e um segundo aluno recebeu atendimento após ficar em estado de choque. Seus nomes não foram revelados.

Ana Célia da Rosa é a única vítima que permanecia internada até o começo da noite desta segunda-feira. Ela passou por cirurgia no início da tarde no Hospital das Clínicas, na zona oeste, para sutura dos ferimentos e está estável, segundo o governo do Estado. Outras duas professoras que receberam atendimento nos Hospitais Universitário da USP e São Luiz tiveram ferimentos superficiais e também tiveram alta, assim como os dois alunos que foram atendidos no Hospital Bandeirantes.

Quantos alunos há na escola estadual?

O colégio, de tempo integral, tem cerca de 300 alunos do ensino fundamental 2 (6º ao 9º ano) e do médio.

Onde o caso está sendo investigado?

Policiais civis ouviram professores e funcionários do colégio. O caso foi registrado no 34º Distrito Policial (Vila Sônia).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está em viagem a Londres, na Inglaterra, lamentou o ataque por meio das redes sociais. “Não tenho palavras para expressar minha tristeza com a notícia do ataque”, escreveu.

Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 27, 2023

Nas redes sociais, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também se pronunciou. “As forças de segurança pública e de saúde agiram imediatamente, e continuaremos oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias”, disse ele.

O que ainda é preciso esclarecer?

Pais de estudantes ouvidos pelo Estadão contam que teriam ocorrido brigas entre alunos na última semana. O autor dos ataques teria sido um dos envolvidos e a professora Elisabeth, vítima do atentado, uma das que separaram os estudantes durante o conflito.

Um adolescente que estudava na escola disse que o autor dos ataques tinha uma relação complicada com outros alunos, se envolvendo com frequência em brigas e discussões, inclusive com ofensas racistas. “Ele ameaçava de morte, falava: ‘Vou matar todo mundo’”, disse.

A Polícia Civil ainda investiga as motivações do ataque.