Crefaz: leitor reclama de negativa de empréstimo

Reclamação de Valdemar Francisco: “Em 27 de agosto, eu vi um anúncio da empresa Crefaz sobre empréstimo para negativados na conta de energia. Eu entrei em contato pelo telefone indicado e, conversando com a atendente, eu solicitei mais informações sobre esta modalidade de empréstimo. Fui informado que os valores variam de R$ 400 a R$ 3 mil. De toda forma, foram passados os valores aprovados entre R$ 900 e 1,7 mil. Eu optei por solicitar o valor de R$ 1,7 mil em parcelas. Para ter acesso ao empréstimo, bastava possuir conta de energia em meu nome, conta bancária e que não tivesse conta em atraso por mais de 35 dias. Informei meus dados e a funcionária, de acordo com as tratativas, conseguiu puxar as faturas e verificou que constava em aberto a fatura referente ao mês 07/2024. Por ser recente, bastava que eu fizesse o pagamento da fatura, enviasse o comprovante de pagamento juntamente com meus documentos e dados bancários que o empréstimo seria liberado em uma hora. Efetuei o pagamento no dia seguinte e, em seguida, entrei em contato com a atendente que me solicitou que enviasse o comprovante de pagamento, bem como meus documentos e os dados bancários e aguardasse o retorno. Por volta de 14:44, recebi a seguinte mensagem que uma vez que eu havia parcelado minhas faturas e o empréstimo seria negado. Qual o real motivo da negativa do empréstimo? Se solicitei empréstimo é porque preciso, pois caso contrário não solicitaria.”

Resposta da Ouvidoria da Crefaz: “Primeiramente, lamentamos o transtorno e reafirmamos nosso compromisso com um atendimento claro e responsável. Em todos os nossos materiais e no site oficial da Crefaz, usamos a seguinte mensagem: ‘Crédito sujeito a análise’. Atenção: A Crefaz não cobra nenhum valor antecipado para a liberação de crédito. Liberação sujeita à conformidade de documentos. Essa informação está sempre visível para deixar claro que, mesmo cumprindo os critérios iniciais, a aprovação do crédito passa por uma análise financeira mais profunda. Por isso, podem ocorrer situações em que o crédito não é liberado. No mais, estamos à disposição para sanar demais dúvidas.”

O leitor foi informado sobre a resposta da Crefaz. Se necessário, pode entrar em contato novamente.