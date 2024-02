Sesc Guarulhos: leitora cobra uso de touca em piscina coberta da instituição

Reclamação de Olinda Oliveira: “Eu estive com a minha família no Sesc Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, o qual gosto muito. Mas gostaria de fazer uma observação: não é obrigatório o uso de touca na piscina coberta. Diferentemente da aberta, a interna é usada para aulas. Com isso, quem nada, fica encontrando fios de cabelos, o que não é agradável e higiênico. Somente essa observação. O espaço é excelente para atividades de lazer e cultura, prática de esportes, assim como mantém espaços excelentes para alimentação. Muito obrigada.”

Resposta do Sesc: “Desde 2016 o uso de toucas não é obrigatório em nenhuma piscina do Sesc São Paulo, uma vez que o tratamento utilizado na água é suficiente para garantir a balneabilidade segura em nossas piscinas. Estamos atentos às questões de higiene e saúde em todos os nossos espaços e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.”

Conheça o Sesc

Mantido pelos empresários do comércio de bens, turismo e serviços, o Sesc - Serviço Social do Comércio é uma entidade privada que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida aos trabalhadores deste setor e sua família. Sua base conceitual é a Carta da Paz Social e sua ação é fruto de um sólido projeto cultural e educativo que trouxe, desde a criação pelo empresariado do comércio e serviços em 1946, a marca da inovação e da transformação social.

A leitora foi informada sobre a explicação por parte da empresa. No entanto, ela acredita que a medida deveria ser revista, uma vez que na parte coberta seria ainda mais higiênico se todos usassem touca.