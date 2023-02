Vitor Kley, Fresno, Almir Sater e Nando Reis: Veja a programação para o aniversário de SP

Com o tema “São Paulo, o Mundo Se Encontra Aqui”, as comemorações dos 469 anos do aniversário da cidade começaram na semana passada e vão até o próximo domingo, 29. Ao longo da semana, atrações estão programadas para diversos pontos da cidade. Além de shosw de artistas, haverá programação para as crianças.

No Vale do Anhangabaú, no centro, haverá shows de repertórios ecléticos, que representam a cultura de cada região do País nesta quarta-feira, 25, dia do aniversário da cidade. Entre as atrações estão apresentações de Almir Sater, João Gomes, Belo, Dona Onete com Gaby Amarantos e AQNO, Fresno com Vitor Kley e Thedy Corrêa.

Também terá uma programação plural em diversos outros pontos da cidade, com apresentações de Nando Reis, Maria Gadú, MC Hariel, Dexter, Negra Li, Brisa Flow e Rappin’ Hood.

No Vale do Anhangabaú, palco principal das festividades, haverá shows de repertórios ecléticos, que representam a cultura de cada região do País. Vitor Kley é um dos artistas que se apresentam no dia 25. Foto: Werther Santana/Estadão

Vale do Anhangabaú

Conforme a Prefeitura, a programação traz um artista de cada região do País e mais uma atração de cultura popular típica de cada localidade. O cantor e violeiro Almir Sater representará o Centro-Oeste, abrindo as comemorações. Do Sul, o rock do Fresno une forças com Thedy Corrêa e o pop de Vitor Kley.

Para representar o Norte, a cidade terá o Baile da Dona Onete com Gaby Amarantos e AQNO. Pelo Sudeste, show do cantor Belo. E para fechar, o Nordeste será representado pelo cantor João Gomes.

Em breve, o município irá divulgar quais serão as atrações de cultura popular, apresentadas nos intervalos dos shows.

Na Praça das Artes, entre 12h e 18h, também haverá uma programação infantil especial, com intervenções artísticas, oficinas, recreação, música e contação de histórias. Entre elas, apresentações de Cia Chegança, Dois Girassóis, Oras Bolhas e Ciranda das Flores.

Vale do Anhangabaú no dia 25 de janeiro

Centro-Oeste

12h - Almir Sater

13h - Manifestação de Cultura Popular

Sul

13h30 - Manifestação de Cultura Popular

14h - Fresno + Vitor Kley + Thedy Correa

Norte

15h - Manifestação de Cultura Popular

16h - Baile da Dona Onete com Gabi Amarantos e Aqno

Sudeste

17h - Manifestação de Cultura Popular

18h - Belo

Nordeste

19h - Manifestação de Cultura Popular

20h - João Gomes

O acesso ao Vale do Anhangabaú será gratuito, sujeito apenas à lotação do espaço. A entrada será feita por um acesso na praça em frente ao prédio dos Correios. “Menores de 16 anos não entram desacompanhados e não é permitida a entrada com latas, garrafas, embalagens abertas de alimento e guarda-chuva”, afirma a Prefeitura.

Praça das Artes - Festa dos Pequeninos - no dia 25 de janeiro

12h - Oras Bolhas (Circo)

13h - Intervenção Circense (2 pernaltas, 2 palhaços bolhadores e 1 homem banda)

13:30 - Dois Girassóis (Música)

14:30 - Intervenção Circense (mágicos e acrobatas)

15h - Cia Chegança (teatro e música)

16h - Intervenção circense + Intervenção Artística Abayomis, bonecas encantadas (contação de história com oficina)

16:30 - Ciranda das Flores ( teatro e contação de histórias)

17:30 - Intervenção circense + Intervenção Artística Sementeiros

13h às 17h - Recreação e pintura facial

12h às 18h - Intervenção Cenográfica

13h - Oficina de Bolha de Sabão

A entrada também é gratuita, pela mesma entrada para acesso aos shows do Vale do Anhangabaú.

Confira a seguir a programação em outros espaços culturais:

Inauguração de espaço cultural no Parque Chácara do Jockey

Em meio às comemorações do aniversário de São Paulo, será inaugurada mais uma unidade da Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia) no Parque Chácara do Jockey, na zona sul da cidade. O projeto, iniciado em 2022 com a Emia Brasilândia, ainda contemplará a inauguração de duas novas unidades ao longo de 2023.

Dia 25 de janeiro

Viradinha Cultural - Das 10h às 12h

Porangas - Onde se guardam histórias - Às 14h

Grupo Cupuaçu - Às 15h

Endereço: O Parque Chácara do Jockey fica na Avenida Professor Francisco Morato, 5300, na Vila Sônia.

Museu da Cidade

Inauguração da exposições “INTERSECÇÕES - Negros(as), indígenas e periféricos(as) na cidade de São Paulo e Revelando Territórios, São Paulo na pandemia”.

Endereço: Rua Roberto Simonsen, 136.

Abertura: 25 de janeiro, das 14h às 16h.

Visitação: de terça a domingo, das 9h às 17h - até 15 de agosto de 2023

Inauguração do Portal Vila Itororó

Conforme a Prefeitura de São Paulo, a proposta para o portal de entrada da Vila Itororó, pelo artista Ciro Schu, tem como objetivo construir uma escultura de metal com ferros diversos, envolta com luzes, e conectada com a parede de entrada, fundido com a pintura mural e com o nome da vila estilizado, fazendo o acesso da vila ser percebido e valorizado além de guiar o público com luzes a adentrar o centro cultural.

Dia: 25 de janeiro às 16h.

Entrada: Rua Maestro Cardim, 48, na Bela Vista.

A cantora Negra Li no clipe de 'Raízes'. Área de Lazer Água Espraiada, na zona sul da cidade, terá uma programação especial de hip hop, que contará com a presença da artista. Foto: Maurício Nahas

Programação de Hip Hop - 25 de janeiro

Praça Comunitária Lígia Maria Salgado Nóbrega - Cidade Ademar - Zona Sul.

13h - Panther - Graffiti

13h - Crica Monteiro - Graffiti

13h - Detroit Breaks Racha com Idm

15h30 - Karol de Souza

16h30 - Dj Simmone Lasdenas

17h30 - Dj Llobato Mc Convida Jotab Nsn

18h30 - Amanda Negrasim

20h - Mv Bill + Kmila Cdd

Casa de Cultura Hip Hop Leste - Zona Leste. O endereço é Rua Sara Kubitscheck, 165 A, na Cidade Tiradentes.

13h - Msário

15h - Dexter

16h30 - Monna Brutal

18h - Brisa Flow

19h30 - Dow Raíz

21h - Kl Jay Convida Xis

O cantor Nando Reis apresenta os hits dos seus 40 anos de carreira com a participação especial do filho, Sebastião Reis. Foto: Carol Siqueira

Centro Cultural São Paulo (CCSP)

25 de janeiro às 19h

O cantor Nando Reis apresenta os hits dos seus 40 anos de carreira com a participação especial do filho, Sebastião Reis. A apresentação é gratuita, com a retirada de ingressos na bilheteria.

26 de janeiro às 19h

“Sampando - um passeio por São Paulo através das músicas” existe há nove anos, e o sexteto formado por jovens músicos paulistanos faz uma homenagem à cidade de São Paulo. A apresentação é gratuita, com a retirada de ingressos na bilheteria.

27 de janeiro às 19h

Kayode faz o show de lançamento do seu novo disco “Flow da Pele” (Yalla Recordings). Com direção de Caio Paiva, mixagem e masterização por Luciano Scalercio, é um disco totalmente autoral e traz parcerias com Clara Lima e Victor Xamã. A apresentação é gratuita, com a retirada de ingressos na bilheteria.

28 de janeiro às 19h

A cantora Maria Gadú faz o show do seu último lançamento, o álbum “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”. A apresentação é gratuita, com a retirada de ingressos na bilheteria.

29 de janeiro às 19h

“Canto pra Sobreviver” é um show/obra de arte nas linguagens de música e literatura que retrata a vivência travesti, preta e gorda da artista Ayô Tupinambá. No formato de pocket show, ela compartilha o revisitar de sua própria história, seu corpo, suas emoções, afetividades e sexualidade tendo como referência períodos de sua transição. A apresentação é gratuita, com a retirada de ingressos na bilheteria.

O CCSP fica na Rua Vergueiro, 1000, no Paraíso, ao lado do Metrô Vergueiro da Linha 1-Azul.

Bibliotecas

Nas bibliotecas, a programação ocorre com as contações de histórias “Fantasmas da São Paulo Antiga”, da Cia Mapinguary, “Resgatando o Fio das Velhas Historias em SP”, de Sandra Guzman e “São Paulo de Tantas Histórias”, da Cia. Luarnoar. Clique aqui para conferir os endereços das bibliotecas municipais.

Fantasmas da São Paulo Antiga

Dia 26 às 14h - Biblioteca Raul Bopp

Dia 27 às 14h - Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Dia 30 às 15h - Biblioteca Anne Frank

Dia 31 às 10h - Biblioteca Prefeito Prestes Maia

Dia 31 às 15h - Biblioteca Viriato Corrêa

Resgatando o Fio das Velhas Historias em SP

Dia 26 às 13:30h - Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Dia 28 às 11h - Biblioteca Roberto Santos

São Paulo de Tantas Histórias

Dia 26 às 14h - Biblioteca Jamil Almansur Haddad

Dia 28 às 11h - Biblioteca Ricardo Ramos

Dia 2 de fevereiro às 14h - Biblioteca Sylvia Orthof

Para as comemorações do aniversário de São Paulo, até o próximo fim de semana, as Casas de Cultura também reúnem diversas atrações. Clique aqui para mais informações.