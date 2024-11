Não consegue se concentrar e sente um nevoeiro mental? Pode ser déficit de um nutriente específico

Se você anda com dificuldade para se concentrar na tarefa que tem em mãos ou está se sentindo mais lento do que o habitual, uma das possíveis causas é a anemia por deficiência de ferro (ADF).

PUBLICIDADE Cerca de 3 milhões de americanos têm anemia, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, e esses são apenas as pessoas que foram diagnosticadas. Muitos outros vivem com a condição por anos sem perceber. (No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que esse é um problema nutricional recorrente e que atinge, principalmente, crianças, mulheres em idade fértil e gestantes. Calcula-se que entre 40% e 50% das mulheres jovens sofram com algum nível de deficiência de ferro) “Acho que tenho baixo nível de ferro há anos”, conta Lisa Taylor, uma empresária de 42 anos em McKinney, Texas, à Fortune. “Lembro que no início dos meus vinte anos fui doar sangue e quase desmaiei. Comecei a suar um pouco e a ficar um pouco tonta. Mas eu não disse nada”.

Como Taylor, muitas pessoas com anemia por deficiência de ferro ignoram ou minimizam seus sintomas antes de receber um diagnóstico adequado.

Publicidade

Fadiga mental e falta de concentração podem ser sinais de anemia por deficiência de ferro. Foto: kite_rin/Adobe Stock

“Quando alguém tem anemia, não tem glóbulos vermelhos circulantes suficientes, então o corpo não pode operar a 100%”, diz Maya Bloomberg, uma enfermeira do departamento de hematologia da Universidade de Miami Miller School of Medicine, à Fortune.

“Os sintomas comuns incluem fadiga, fraqueza, falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, palpitações, pele pálida, tontura e mãos e pés frios”, descreve.

Quando o cérebro recebe menos oxigênio, isso também pode causar névoa cerebral. Maya acrescenta: “Esse sintoma pode levar à dificuldade de pensar, concentrar-se, processar informações, resolver problemas, além de favorecer esquecimentos e sensação de lentidão mental”.

Para muitas pessoas que trabalham, a produtividade é uma prioridade principal. Se você se sente incapaz de concluir seus projetos ou cumprir certos prazos devido à anemia por deficiência de ferro, isso pode afetar sua carreira.

Publicidade

O primeiro passo para combater esses sintomas e abordar o distúrbio é marcar uma consulta com seu médico para descobrir o que está causando a anemia.

O que é anemia?

O CDC define a ADF como uma anemia que ocorre quando as pessoas não obtêm ferro suficiente.



É diagnosticada quando um exame de sangue mostra um valor de hemoglobina inferior a 13,5 g/dl em um homem ou inferior a 12,0 g/dl em uma mulher.

Obtenha um diagnóstico adequado

Descreva os sintomas ao seu médico e não os minimize. “Se você acha que não está se sentindo bem ou que algo está um pouco estranho, não pense que não é nada”, sugere Lisa. “Faça um exame de sangue e verifique se seus níveis estão bons.”

O médico fará exames e observará o tamanho e a cor dos glóbulos vermelhos, verificará a porcentagem do volume de sangue composta por glóbulos vermelhos e monitorará os níveis de hemoglobina e ferritina.

Publicidade

Para Lisa, seu check-up revelou o diagnóstico de ADF. “Minha hemoglobina estava em torno de 10 ou 10,1”, diz Taylor. “Portanto, muito baixa.”

Identifique a causa subjacente

Se você for diagnosticado com ADF, é importante saber o que está causando o distúrbio.

“A anemia pode ser causada por deficiências nutricionais, sangramento, certos medicamentos e algumas formas podem ser hereditárias”, diz Nikka Kanani, médica em Costa Mesa, Califórnia, à Fortune. “Mulheres que estão menstruadas, grávidas e pessoas com problemas crônicos de saúde geralmente correm maior risco de anemia.”

Infelizmente, alguns médicos não se aprofundam o suficiente para obter respostas.

Publicidade

“Minha maior irritação é quando se descobre que as pessoas têm deficiência de ferro e são instruídas a tomar suplementos de ferro”, diz Maya. “No entanto, eles nunca são avaliados quanto à causa real da anemia.”

Se o seu painel apontar para anemia, o médico pode solicitar exames adicionais para identificar a causa subjacente.

Lisa, por exemplo, atribui sua anemia à menstruação. “Tenho um ciclo menstrual bastante intenso e longo”, diz ela. “É provável que essa seja a causa, pois já foram feitos todos os outros exames.”

Encontre as soluções certas

Depois de descobrir a causa subjacente, o próximo plano de ação é o tratamento. Para muitos, os suplementos de ferro são a resposta. Seu médico pode recomendar comprimidos de ferro de venda livre para repor os estoques no corpo. Entretanto, esses comprimidos não são uma solução única para todos os casos.

Publicidade

“Tentei tomar ferro por via oral, mas meu corpo não o processou”, diz Lisa. “Tentei diferentes formas e simplesmente não funcionou.”

Agora, a mãe de dois filhos, que teve que se concentrar ainda mais para fazer seu trabalho com sucesso, recebe infusões de ferro. Administrada por via intravenosa, leva até três semanas para surtir efeito e dura cerca de seis meses.

“Sinto-me normal depois de tomá-la e ela definitivamente elimina a névoa cerebral”, diz Lisa.

Faça mudanças no estilo de vida

Para manter a névoa cerebral sob controle, as mudanças no estilo de vida também ajudam. “Os hábitos de estilo de vida contribuem para a névoa cerebral, especialmente os altos níveis de estresse, que podem afetar negativamente todos os aspectos de nossa vida”, diz Maya. “Técnicas de redução do estresse, como meditação, ioga e simplesmente passar tempo na natureza, podem ajudar a reduzir os níveis de estresse.”

Publicidade

Lisa sabe disso. Além das infusões de ferro, ela se mantém ativa usando uma máquina elíptica doméstica. Ela também incorpora alimentos ricos em ferro, como carne vermelha e lentilhas, em sua dieta.

“Comer uma dieta rica em nutrientes necessários para a produção de glóbulos vermelhos pode ajudar a aliviar os sintomas da anemia, o que inclui ferro, vitamina B12 e folato”, informa Maya. “Consumir vitamina C junto com alimentos ricos em ferro pode aumentar a absorção do mineral”, completa.

Aumento da energia e da produtividade

Com o tratamento adequado, as pessoas com ADF sentirão uma melhora em sua vida cotidiana. Seus níveis de energia podem aumentar, assim como sua produtividade.

“Quando minha hemoglobina está alta e meu ferro está bom, basicamente não há névoa cerebral”, conta Lisa. “Consigo pensar com clareza e processar as coisas bem”.

Publicidade

Ela acrescenta: “Você simplesmente não sabe o quanto se sente mal até que isso seja corrigido. É como se um véu tivesse sido levantado. Sou uma pessoa diferente”.

Este conteúdo foi originalmente publicado na Fortune e traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.