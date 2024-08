Acidente em Vinhedo: árbitro de judô e casal que deixa 2 filhos pequenos são velados no Paraná

O Paraná, de onde eram a maioria dos 62 mortos no acidente aéreo da Voepass em Vinhedo (SP), começa a receber os primeiros velórios de vítimas das tragédias. Familiares e amigos do casal Antonio Deoclides Zini Junior, de 40 anos e Kharine Pessoa Zini aguardam desde a madrugada desta terça-feira, 13, a chegada dos corpos do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo para o velório na Associação Atlética Comercial e, em seguida, sepultamento no cemitério central em Cascavel, no oeste do Paraná.

A família havia marcado o início do velório para as 9 horas da manhã, mas a liberação e o transporte dos corpos de São Paulo até Cascavel demoraram mais do que o inicialmente previsto. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) sairá do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, rumo ao Paraná às 15 horas. A família Zini preferiu antecipar o transporte aérea das urnas funerárias. Elas devem chegar a Cascavel por volta das 12 horas. Em seguida, seguem para o velório na Associação Atlética Comercial, marcado para ias 15h. O sepultamento será às 9 horas de quarta-feira, 14.

Caixões saindo do IML Foto: Werther Santana/Estadão

Zini Junior pertence a uma família tradicional em Cascavel. Ex-atleta de fustal, ele atuava como goleiro. Conquistou o título paranaense em 2004 e 2005 pelo Cascavel Futsal, mas depois resolveu trocar as quadras pela atuação na empresa da família, a Transportadora Pra Frente Brasil.

Ele viajava com a mulher, a fisioterapeuta Kharine. O casal deixa dois filhos, um de oito e outro de dez anos.

A prefeitura de Cascavel colocou o centro de eventos local para receber os corpos para um velório coletivo. Das 27 vítimas da região, 18 informaram que preferiram não fazer as cerimônias no loca, segundo a gestão municipal.

Professor recebe culto fúnebre em Toledo

Um culto fúnebre do professor universitário Edilson Hobold foi realizado na noite de segunda-feira, 12, na Igreja Nova Batista, em Toledo, também no oeste do Paraná.

O árbitro internacional de judô Edilson Hobold, uma das vítimas do acidente da Voepass Foto: @edilson_hobold via Instagram

Hobold estava a caminho da Bahia, onde seria árbitro de uma competição de judô. Natural de Medianeira (PR), ele morou por muitos anos em Marechal Cândido Rondon (PR). Na cidade, desenvolveu vários projetos esportivos, muitos com cunho social.

Foi professor doutor do curso de Educação Física na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Era casado com Cristiane Rabaiolli Hobold, e atualmente, o casal e os filhos residiam em Quatro Pontes, cidade vizinha a Toledo.

Nutricionista celebraria aniversário em Nova York

O velório da nutricionista Ana Caroline Redivo, de 30 anos, será realizado nesta terça-feira, 13, a partir das 15h30 no Salão Paroquial de Santa Tereza do Oeste, cidade vizinha a Cascavel. O translado da urna fúnebre de São Paulo até Cascavel será feito por uma aeronave de carreira da Latam.

Ela tinha planos de comemorar seu aniversário de 31 anos - que seria nesta segunda-feira, 12 -, mas teve o sonho interrompido pelo desastre. Além de Nutrição, ela era graduada em Administração e instrutora de ioga.

Ana Caroline morava em Cascavel e seus pais - Elizabeth, 54 anos e Odelir Paulo, de 57 - vivem em Santa Tereza do Oeste.. A nutricionista tinha dois irmãos: Gabriel, de 27 anos e Landerson, de 35.