O filme que Christopher Nolan não quer que você veja: entenda mistério de diretor de ‘Oppenheimer’

Antes que Christopher Nolan se tornasse um diretor renomado - antes que Inception penetrasse na terra dos sonhos, Interstellar brincasse com as leis da física e Tenet distorcesse todo o senso de cronologia - havia Larceny.

Em 1995, Nolan dirigiu Larceny com um grupo de amigos que havia conhecido por meio da sociedade cinematográfica da University College London. Tem cerca de oito minutos de duração, foi filmado em preto e branco com câmeras de 16 mm e envolve um assalto a um apartamento. Essas são basicamente todas as informações públicas sobre o filme. Após uma exibição no Cambridge Film Festival em 1996, ele desapareceu.

Nas décadas seguintes, Nolan, 53 anos, tornou-se conhecido por sua cinematografia expansiva e enredos alucinantes em filmes como Memento, a trilogia O Cavaleiro das Trevas e Dunkirk. Ele ganhou seu primeiro Oscar no domingo por Oppenheimer, um filme biográfico de três horas sobre um físico teórico que faturou quase US$ 1 bilhão.

Christopher Nolan ganhou o Oscar de melhor diretor e de melhor filme por 'Oppenheimer'. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP - 10/03/2024

A popularidade do trabalho de Nolan tornou a obscuridade de Larceny enlouquecedora para os fãs que desejam assistir a toda a sua filmografia e, talvez, obter uma visão de seu desenvolvimento inicial como cineasta.

“Quando eu encontrar Deus, não perguntarei sobre os pergaminhos da Biblioteca de Alexandria, eu o sacudirei por esse filme perdido”, escreveu Dan DeLaPorte no Letterboxd, um site em que as pessoas avaliam e criticam filmes.

DeLaPorte disse em uma entrevista que percorreu páginas e páginas de resultados de pesquisa do Google e vasculhou o Reddit, o Vimeo e sites de mídia clandestinos para tentar encontrar Larceny.

A decisão de Nolan de manter Larceny em sigilo enquanto divulga Doodlebug, um curta-metragem de três minutos de 1997, alimentou a especulação entre seus fãs. Será que ele está planejando transformar Larceny em um longa-metragem? Está envergonhado por seu trabalho como jovem cineasta? Nervoso com parte de seu conteúdo?

“Na literatura inglesa, há um termo, ‘juvenilia’, que são os trabalhos mais jovens de grandes artistas quando eram adolescentes ou aprendizes”, disse Matthew Tempest, que foi secretário da sociedade de cinema da universidade quando Nolan era seu presidente. “Por mais frustrante que seja para os fãs, acho que eles têm o direito de destruir ou retirar o filme.”

Em 2021, um fã encontrou uma cópia de outro dos primeiros curtas-metragens de Nolan, Tarantella (1990), com a ajuda de uma emissora de televisão pública de Chicago. Depois que o filme foi postado no Vimeo, a produtora de Nolan entrou com uma ação de violação de direitos autorais para que ele fosse removido. Mesmo assim, a descoberta renovou a esperança dos fãs de Nolan.

Será que Larceny será o próximo a ser descoberto?

Um exercício de treinamento

Na década de 1990, a sociedade cinematográfica da University College London se reunia semanalmente no porão de um teatro desorganizado, onde tiras de filme ficavam penduradas no teto. Nolan e os outros membros do grupo, incluindo Emma Thomas, sua futura mulher e produtora de Oppenheimer, tinham acesso a câmeras, tripés e outras ferramentas de filmagem. Ele continuou a usar o equipamento depois de se formar em 1993.

Christopher Nolan, Emma Thomas e Charles Roven com suas estatuetas do Oscar por 'Oppenheimer', que ganhou o prêmio de melhor filme. Foto: Robyn Beck / AFP

Enquanto a maioria dos estudantes usava suéteres e calças e jaquetas jeans, Nolan vestia-se meticulosamente com camisas de botão e paletós. Ele também se dedicava aos detalhes minuciosos da produção de filmes. Tempest se lembra de ter visto Nolan tentar criar um efeito de distorção com uma tigela de vidro.

“Ele estava realmente interessado na mecânica física das câmeras, luzes e equipamentos”, disse Tempest.

O clube de cinema, segundo Tempest, exibia filmes como Blade Runner, de Ridley Scott, no cinema do andar de cima para ajudar a financiar a produção cinematográfica de seus membros.

Os filmes estudantis oferecem oportunidades para que os cineastas iniciantes façam experiências com sua arte e estabeleçam parcerias com atores e membros da equipe, disse Christopher Chan Roberson, que ensina cinematografia na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York.

Poster de 'Following', o primeiro longa-metragem de Christopher Nolan. Foto: Syncopy/Divulgação

Theobald disse a Darren Mooney, autor do livro Christopher Nolan: A Critical Study of the Films (Christopher Nolan: um estudo crítico dos filmes, em português), que o roteiro de Nolan para Larceny era diferente dos roteiros surreais de sociedades cinematográficas que ele havia lido.

“Esse era espirituoso”, disse Theobald. “Era engraçado, conciso e sombrio. Tinha uma grande reviravolta no final.”

O enredo envolve um encontro durante o qual um ladrão é importunado pelo proprietário da casa, disse Julyan. Em uma entrevista à revista Empire, Theobald disse que seu personagem estava discutindo com outro sobre uma mulher quando “um terceiro homem surge do guarda-roupa”.

Essa história pode ter sido inspirada pela vida pessoal de Nolan. Ele havia voltado recentemente do trabalho para casa e encontrado a porta de seu apartamento arrombada e sua casa uma bagunça, de acordo com o livro de Ian Nathan Christopher Nolan: The Iconic Filmmaker and His Work (Christopher Nolan: o cineasta icônico e sua obra).

Larceny foi filmado em um fim de semana no apartamento de Nolan, disse Julyan, e apresenta loops de percussão, piano elétrico e baixo de um sintetizador que Julyan havia pego emprestado.

Em uma entrevista à Vice publicada em 2014, Nolan lembrou que tratou Larceny e Doodlebug como oportunidades de experimentar técnicas de filmagem antes de aplicar essas habilidades em Following.

Christopher Nolan durante seu discurso no Oscar recebendo a estatueta de melhor diretor. Foto: Mike Blake/Reuters

“Você consegue criar uma máquina de produção muito despojada e muito compacta que depois seria aplicada para fazer um longa-metragem?” disse Nolan. Ele acrescentou: “Quando começamos a fazer Following, estávamos mais ou menos filmando um curta-metragem todo fim de semana. Então, era uma parte de dois ou três minutos do filme que era feita todo fim de semana.”

‘Um artista muito controlado’

Tarantella continua vivo nos recônditos da Internet, e Doodlebug está incluído na edição da Criterion de Following. Mas pouquíssimas pessoas viram Larceny, e parece improvável que isso mude.

Os diretores, às vezes, evitam lançar seus primeiros trabalhos por medo de que isso possa refletir negativamente sobre eles, disse Roberson.

“Acho que Chris Nolan não quer se tornar vulnerável”, disse Roberson, acrescentando: “Por que compartilhar material incompleto do qual você não se orgulha, em comparação com Oppenheimer?”

Cillian Murphy, como J. Robert Oppenheimer, e Christopher Nolan no set de 'Oppenheimer' Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/Divulgação

No livro de Mooney, Theobald disse: “Acho que Chris pensou que era muito parecido com Following, que as pessoas pensariam que era um teste para Following”.

Um porta-voz de Nolan não quis comentar.

Robert Coren, um ex-arquivista da sociedade cinematográfica da University College London, disse que não tinha conhecimento de nenhuma cópia de Larceny em seus arquivos. E um ex-diretor do Cambridge Film Festival disse que não havia cópias nos arquivos do festival. Julyan disse que tinha uma fita VHS do filme, mas que não iria compartilhá-la.

Outras pessoas que trabalharam em Larceny foram cautelosas com relação ao filme.

“Como não está disponível publicamente, não vou divulgar do que se trata”, escreveu Ivan Cornell, que tem um crédito de produção em Larceny, em um e-mail. Theobald disse ao The New York Times que, como Nolan nunca lançou Larceny após o festival de cinema, “não posso falar sobre seu conteúdo”. Os outros atores do curta, Dave Savva e Mark Deighton, não foram encontrados.

“Chris é um artista muito controlado, um cineasta controlado”, disse Nigel Karikari, assistente de direção de Larceny, lembrando como Nolan usava uma câmera de vídeo para fazer ensaios antes das filmagens. “O fato de ele não querer liberar o filme é apenas mais uma extensão disso.”

Para DeLaPorte, há um lado positivo na natureza misteriosa e inatingível de Larceny. “Agora há uma tradição com ele”, disse ele. “É quase maior do que teria sido se estivesse disponível. Há essa coisa inatingível que faz com que a caça continue.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.