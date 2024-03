O Oscar 2024 está chegando. A cerimônia de premiação será no domingo, 10, e palpites não faltam sobre quem a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood deve premiar neste ano.

Os vencedores da cobiçada estatueta do Oscar serão anunciados no domingo, 10 Foto: Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Muitos dos filmes indicados ao Oscar estão em cartaz nos cinemas de São Paulo e ainda há tempo para dar um gás na maratona, assistir aos filmes das principais categorias e fazer suas próprias apostas.

Filmes do Oscar para ver no cinema

Anatomia de Uma Queda

Indicado em cinco categorias: filme, direção, atriz, roteiro original e edição

PUBLICIDADE A escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) vive com o marido francês e o filho de 11 anos em um chalé nas montanhas. Um aparente acidente leva o homem à morte - ele despenca da janela da casa e bate a cabeça. Sandra se torna suspeita de homicídio e é levada a julgamento — um embate eletrizante, pautado por relatos ambíguos e diálogos afiados que expõem os dramas de um casal disfuncional. Dirigido pela francesa Justine Triet, Anatomia de Uma Queda faturou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 2023. LEIA MAIS SOBRE O FILME. Em cartaz nos cinemas*: REAG Belas Artes, Cinema Reserva Cultural São Paulo, Cinemark Pátio Higienópolis, Espaço Itaú de Cinema - Augusta, Espaço Itaú de Cinema - Pompéia, Kinoplex Itaim, Kinoplex Parque da Cidade

Os Rejeitados

Indicado em cinco categorias: filme, ator, atriz coadjuvante, roteiro original e edição

Do diretor americano Alexander Payne, Os Rejeitados é um drama sensível que explora as dores compartilhadas por personagens que parecem, à princípio, não ter nada em comum. Obrigados a passar o Natal juntos numa escola vazia, um professor rabugento (Paul Giamatti), um aluno (Dominic Sessa) e uma cozinheira (Da’Vine Joy Randolph) acabam reconhecendo uns aos outros graças à convivência forçada. LEIA MAIS SOBRE O FILME.

Em cartaz nos cinemas*: REAG Belas Artes, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia

Pobres Criaturas

Indicado em 11 categorias: filme, direção, atriz, ator coadjuvante, roteiro adaptado, trilha sonora, design de produção, fotografia, maquiagem e cabelo, figurino e edição

Conhecido por sua bizarrice singular, o cineasta grego Yorgos Lanthimos constrói em Pobres Criaturas sua própria versão do clássico Frankenstein. Bella Baxter (Emma Stone) é uma mulher trazida de volta à vida graças às artimanhas do cientista Dr. Godwin (Willem Dafoe): com cérebro de bebê, ela vai reaprendendo a encarar o mundo. É através das esquisitices de suas descobertas que o longa discute temas como existencialismo, sexualidade e liberdade feminina. LEIA MAIS SOBRE O FILME.

PUBLICIDADE Em cartaz nos cinemas*: REAG Belas Artes, Cinema Reserva Cultural São Paulo, Cinemark Cidade Jardim VIP, Cinemark Eldorado, Cinemark Market Place, Cinemark Mooca, Cinemark Pátio Higienópolis, Cinemark Paulista, Cinemark Shopping Cidade São Paulo, Cinemark Shopping Iguatemi, Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz, Cinemark Villa Lobos, Cinépolis Jardim Pamplona, Cinépolis JK Iguatemi, Cinesala, Cinesystem Morumbi Town, Espaço Itaú de Cinema - Augusta, Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca, Espaço Itaú de Cinema - Pompéia, Kinoplex Itaim, Kinoplex Parque da Cidade, Kinoplex Vila Olímpia, PlayArte Multiplex - Ibirapuera, PlayArte Multiplex Marabá, UCI Anália Franco, UCI Jardim Sul Vidas Passadas

Indicado em duas categorias: filme e roteiro original

Emigrada da Coreia do Sul para a América do Norte quando menina, Nora (Greta Lee) deixou muito de sua identidade coreana para trás, incluindo seu nome. É Hae Sung (Teo Yoo), amigo e namoradinho de infância que reencontra pela internet, que serve de ponte para que ela relembre sua antiga versão. Vinte anos distantes, eles se reúnem em Nova York, momento sensível que faz de Vidas Passadas uma belíssima narrativa sobre os amores, os caminhos escolhidos e as possibilidades deixadas para trás. LEIA MAIS SOBRE O FILME.

Em cartaz nos cinemas*: REAG Belas Artes, Cinema Reserva Cultural São Paulo, Espaço Itaú de Cinema - Augusta, Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca, Espaço Itaú de Cinema - Pompéia, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia

Zona de Interesse

Indicado em cinco categorias: filme, direção, roteiro adaptado, filme internacional e som

Indicado à categoria de melhor animação

Aguardado filme de Hayao Miyazaki, a mente criativa por trás do Estúdio Ghibli, O Menino e a Garça mergulha em temas conhecidos da obra do diretor japonês, como o luto e as dores do crescimento - dessa vez, em tom mais sombrio. Miyazaki empresta suas próprias dores ao longa, por meio de um protagonista de 12 anos que testemunha a Segunda Guerra Mundial e dramas em sua família. LEIA MAIS SOBRE O FILME.

Em cartaz nos cinemas*: Cinema Reserva Cultural São Paulo, Cinemark Aricanduva, Cinemark Cidade Jardim VIP, Cinemark Eldorado, Cinemark Market Place, Cinemark Metrô Tatuapé, Cinemark Paulista, Cinemark Shopping D, Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz, Cinemark SP Market, Cinépolis Jardim Pamplona, Cinépolis JK Iguatemi, Cinesala, Cinesystem Morumbi Town, Espaço Itaú de Cinema - Augusta, Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca, Espaço Itaú de Cinema - Pompéia, Kinoplex Itaim, Kinoplex Parque da Cidade, Kinoplex Vila Olímpia, Sato Cinema, UCI Anália Franco, UCI Jardim Sul, UCI Plaza Sul, UCI Santana

A Sala dos Professores

Indicado à categoria de melhor filme internacional

Representante alemão dos concorrentes estrangeiros, A Sala dos Professores acompanha a jovem professora Carla (Leonie Benesch) que trabalha em uma escola de ensino fundamental onde acontecem alguns furtos. Enquanto os colegas de ofício suspeitam de um aluno filho de imigrantes, a professora investiga o caso por conta própria. Apesar do empenho, suas crenças são difíceis de comprovar. O filme, assim, instiga o espectador a buscar sua própria versão da verdade, em um tom que se assemelha à Anatomia de Uma Queda.

Em cartaz nos cinemas*: Cinemark Cidade Jardim VIP, Cinemark Pátio Higienópolis, Cinemark Villa Lobos, Cinesystem Morumbi Town, Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca, Espaço Itaú de Cinema - Pompéia, Kinoplex Vila Olímpia

Dias Perfeitos

Indicado à categoria de melhor filme internacional

De Wim Wenders, Dias Perfeitos acompanha o dia a dia repetitivo de Hirayama (Koji Yakusho), um faxineiro de banheiros públicos em Tóquio. O homem leva uma vida sem excessos: vive com pouco, e é feliz assim. É dessa trivial premissa que o enredo extrai suas mensagens sobre a beleza do cotidiano, dos simples prazeres e das mais breves interações humanas. LEIA MAIS SOBRE O FILME.

Em cartaz nos cinemas*: REAG Belas Artes, Cinema Reserva Cultural São Paulo, Cinemark Shopping Iguatemi SP, Cinépolis Jardim Pamplona, Cinesala, Cinesystem Morumbi Town, Espaço Itaú de Cinema - Augusta, Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca, Espaço Itaú de Cinema - Pompéia, Instituto Moreira Salles, Kinoplex Itaim

Eu, Capitão

Indicado à categoria de melhor filme internacional

Emocionante, a produção italiana Eu, Capitão traz como protagonistas dois amigos senegaleses que deixam o país de origem em busca de uma vida melhor. A jornada rumo à Itália é árdua, e o sofrimento dos rapazes, Moussa (Moustapha Fall) e Seydou (Seydou Sarr), palpável. LEIA MAIS SOBRE O FILME.

Em cartaz nos cinemas*: REAG Belas Artes, Cinema Reserva Cultural São Paulo, Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz, Cinesystem Morumbi Town, Espaço Itaú de Cinema - Augusta

* Sujeito a alteração dos cinemas