A informação foi confirmada no site da Conferência dos Capuchinhos do Brasil. “Frei Isaías Borghetti faleceu às 2 horas de hoje, dia 5 de fevereiro, na Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul. Nasceu no dia 14 de agosto de 1936 em Vila Fão/RS. Está sendo velado na Capela da Casa de Saúde São Frei Pio desde às 7h30 desta segunda-feira.”, informou o comunicado.

No Instagram, a Diocese de Caxias do Sul lamentou a morte do Frei. “A Diocese de Caxias do Sul, em sinal de solidariedade com a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da Província Sagrado Coração de Jesus, e com os familiares, manifesta seu pesar pelo falecimento do Frei Isaías Borghetti, aos 87 anos, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024″, diz a nota de pesar.