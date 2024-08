Tania Bulhões e Instituto Inhotim lançam parceria inédita; saiba qual

Para criar a arte que ilustra as peças, Tania Bulhões se inspirou na vista aérea da paisagem de Inhotim ao anoitecer, com pinceladas aquareladas em tons de verde e azul que remetem ao efeito da noite sobre a vegetação do parque.

Além de ser o maior museu de arte a céu aberto do mundo, Inhotim também é conhecido por ser um grande acervo botânico. Algumas das espécies que habitam o parque também serviram de inspiração para a criação de delicadas ilustrações em aquarela, que estampam as peças da coleção.