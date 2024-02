Franz Kafka: Cinco obras para ler em vez de cancelar o autor

Já as obras epistolares ajudam a desvendar outros mistérios - esses, da vida íntima do autor, que, se não complementam a sua obra ficcional, pelo menos ajudam a saciar a curiosidade do leitor sobre seus sentimentos e sua vida não-ortodoxa, com direito a vício em pornografias e passadinhas em bordeis.

Justamente por esses hábitos sexuais, Kafka foi recentemente “cancelado” na Web. Mas, como o universo das celebridades ensina, o cancelamento pode despertar curiosidades sobre a obra do cancelado - esperto é quem sabe aproveitar o momento. Como Kafka morreu há 100 anos, o Estadão resolveu dar um empurrãozinho e jogar luz à literatura do absurdo que consagra sua obra ainda hoje.

Conheça abaixo cinco livros que ajudam a mergulhar na literatura kafkaniana, de ritmo único e pulsante.