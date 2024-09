Sports romance: A moda agora são histórias de amor no ambiente esportivo; conheça a tendência

Tamires conta que lê muitos livros nacionais de autores independentes e muitos deles se passam no exterior, com histórias sobre futebol americano, lacrosse e, claro, hóquei. Mas se o boom dos romances com esporte começou com esportes populares nos EUA, o seu crescimento no Brasil, ao menos nas editoras mais tradicionais, também aparece com mais brasilidade e diversidade.

A Harlequin publicou neste ano Te Vejo Na Final, livro do brasileiro Ayslan Monteiro sobre um romance gay durante a Copa do Mundo de Futebol - certamente o esporte mais popular do Brasil. A ideia veio quando o autor percebeu que nunca houve um jogador abertamente homossexual a disputar o torneio - no seu romance, um brasileiro e um alemão que jogam no mesmo time se apaixonam enquanto são rivais no campeonato mundial.

“O esporte já te coloca à flor a pele”, comenta Ayslan. “Nesses livros, é quase como se a gente vibrasse por diferentes eventos. Você quer ficar pelo romance, mas você também quer ficar pelos resultados.” (O livro do escritor, aliás, começa com uma nota do autor avisando que algumas regras tiveram que ser modificadas para fins narrativos.)