Celine Dion repudia e ironiza Donald Trump por uso de ‘My Heart Will Go On’ em campanha; veja

Céline Dion entra na lista de artistas que se pronunciaram contra o uso de suas músicas por Donald Trump Foto: Celine Dion/Reprodução

A equipe de Celine Dion usou as redes sociais para repudiar o uso da música My Heart Will Go On pelo candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump em sua campanha. No Instagram, Dion não apenas explicitou que o uso não foi autorizado como fez piada com o ocorrido, fechando a declaração com um questionamento sobre a escolha da música de Titanic: “Realmente, AQUELA música?”. Confira o texto da publicação na íntegra:

“Hoje, o time de Celine Dion e sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., ficaram cientes do uso não autorizado do vídeo, gravação, performance e imagem de Céline Dion cantando My Heart Will Go On em um comício de Donald Trump/JD Vance em Montana. Isto não foi autorizado de nenhuma maneira e Celine Dion não apoia este ou qualquer uso semelhante… E realmente, AQUELA canção?”

O questionamento sobre a escolha da música pela equipe de Dion não foi detalhado, mas parece estar relacionado ao fato de que My Heart Will Go On é tema do filme Titanic, de James Cameron - e ficou eternizada por sua relação com o naufrágio do navio. Lançada em 1997, ela levou o Oscar de melhor canção original, diversos prêmios no Grammy e se tornou um dos singles mais vendidos de todos os tempos. Esta não é a primeira vez que um artista acusa Trump por uso indevido de músicas em seus comícios: Adele, Rolling Stones, Neil Young e Rihanna já tiveram que se pronunciar para que o político parasse de usar músicas de suas discografias.

Recentemente, Celine Dion fez história ao cantar na abertura das Olimpíadas Paris 2024, sendo ovacionada pelo público. A apresentação marcou seu retorno aos palcos após quatro anos, devido ao diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida.