Festival Doce Maravilha, com curadoria de Nelson Motta, aposta na nostalgia e encontro de ídolos

O Festival Doce Maravilha terá uma segunda edição nos dias 25 e 26 de maio no Jockey Club, no Rio de Janeiro. A organização do evento divulgou line up e venda de ingressos nesta segunda, 19. Entre as atrações — com curadoria do jornalista Nelson Motta — tem destaque Maria Bethânia e Xande de Pilares dividindo o palco, além de Jorge Ben Jor apresentando É Coisa Nossa!.

O festival ainda vai celebrar os 40 anos do álbum O Passo do Lui, dos Paralamas do Sucesso, e do Acústico MTV Capital Inicial, fenômeno dos anos 2000, convidando Zélia Duncan e Kiko Zambianchi.

PUBLICIDADE Assim como a primeira edição, o evento aposta no encontro de gigantes da música brasileira de diferentes ritmos. Entre eles, Jorge Aragão convidando Ana Carolina, o rapper BK, Negra Li, Djonga e Xamã; o projeto Ayabass, de Luedji Luna, Larissa Luz e Xênia França, além da banda ÀTTØØXXÁ tocando com o grupo É o Tchan. O jornalista e curador do evento, Nelson Motta, aposta na diversidade das atrações. “As meninas maravilhosas do Ayabass - Luedji Luna, Larissa Luz & Xênia França - se reunirão exclusivamente para o festival. Jorge Ben Jor traz sua nova turnê, É Coisa Nossa!. Paralamas do Sucesso vai comemorar os 40 anos do O Passo do Lui e Capital Inicial celebrará os 25 Anos do Acústico com Zélia Duncan & Kiko Zambianchi. Também vai ser uma forte emoção ver Maria Bethânia convidando Xande de Pilares”, diz, em nota oficial do evento.

A pré-venda dos ingressos, exclusiva para clientes ELO, tem início nos dias 20 e 21 de fevereiro. A venda geral para o público começa na quinta-feira, 22. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento.

Primeira edição gerou reclamações por atrasos

A primeira edição do festival, em agosto de 2023, gerou diversas reclamações do público pela forte chuva que atrasou o show de Caetano Veloso. Para este ano, a organização mudou o local do evento - da Marina da Glória para o Jockey Club - e promete investimentos em conforto e segurança.

Festival Doce Maravilha 2024

25 e 26 de maio de 2024

Local: Jockey Club do Rio de Janeiro

Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ

Horário: 12h

Abertura dos portões: 12h

Classificação etária: 16 anos. Menores de idade poderão permanecer no evento autorizados judicialmente até 00h. Dia 25 de maio - sábado

Jorge Ben Jor: É Coisa Nossa!

Jorge Aragão convida BK´, Negra Li, Ana Carolina, Djonga & Xamã

Criolo, Mano Brown & Rael

Mayra Andrade convida Rachel Reis

Ayabass: Luedji Luna, Larissa Luz & Xênia França

Letrux canta: O último Romântico

ÀTTØØXXÁ & É O TCHAN

Donato Imperial: Orquestra Imperial, Donatinho & Marcos Valle

ELO apresenta: Samba do Miguelzinho

DJs - Ingrid b2b LARINHX . VHOOR . Marta Supernova . TropiCals . jacquelone . DJ Nepal

Dia 26 de maio - domingo