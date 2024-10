Milton Nascimento se emociona em show de Paul McCartney; veja vídeo

Milton Nascimento prestigia show de Paul McCartney em São Paulo Foto: Instagram/Milton Nascimento/Reprodução

O show de Paul McCartney no Allianz Parque na última terça-feira,15, marcou o encontro de duas das maiores vozes da música mundial. Milton Nascimento, considerado um dos maiores cantores do Brasil, prestigiou a apresentação do ex-beatle em São Paulo e demonstrou emoção ao cantar os hits do artista inglês.

No Instagram, Milton compartilhou vídeos assistindo ao show em área especial do gramado do Allianz Parque. Em determinado momento, o cantor até chegou a xingar para expor seu fascínio com a apresentação de McCartney e declarou “dá para chorar” - confira abaixo:

Paul McCartney se apresenta mais uma vez em São Paulo nesta quarta-feira,16. No dia 19, o ex-beatle se apresenta em Florianópolis, Santa Catarina.