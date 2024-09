Rock In Rio: Evanescence tem problema técnico, trecho de música em português e discurso motivacional

O Evanescence fez seu show no palco Mundo do Rock In Rio 2024 na noite deste domingo, 15, no Rio de Janeiro. Entre os principais hits da banda e o contato com o público, Amy Lee chegou a enfrentar problemas e até cantou em português.

Amy Lee no show do Evanescence no Rock In Rio 2024 Foto: Pedro Kirilos

PUBLICIDADE A apresentação teve um pequeno problema no início. A introdução trouxe um trecho da música Artifact/The Turn, que começou a ser tocado, mas foi interrompido abruptamente segundos depois, assim como parte das luzes em volta do palco. O silêncio tomou conta por cerca de oito minutos antes da retomada. De acordo com informações do canal Multishow, que transmite o evento, houve um problema técnico no retorno do fone da vocalista, que posteriormente foi corrigido (leia mais aqui).

O público aparentou estar embalado desde o início, vibrando também com o primeiro grande sucesso ‘das antigas’ que apareceu no show, Going Under, do álbum Fallen. A reta final contou com outros hits da mesma fase da banda, sendo a penúltima canção My Immortal, seguida por uma cantoria em português já conhecida pelos fãs da banda: “Amor é a sua luz/deixe brilhar/Eu nunca vou deixar isso passar/Não acabou/Nunca acaba/Você sabe”. O encerramento ficou com Bring Me To Life.

Amy Lee no show do Evanescence no Rock In Rio 2024 Foto: Pedro Kirilos

O visual dark da vocalista contrastava com uma bandeira do Brasil pintada em seu rosto e as interações breves, animadas e carinhosas que teve com o público ao longo do show. “É tão bom estar de volta com vocês, Brasil!”, destacou a cantora que já esteve por aqui em dezenas de apresentações anteriormente. Em outro momento arriscou um “obrigada!” em português.

Houve tempo, também, para um discurso motivacional: “Rio! Não deixem ninguém falar por vocês. Não deixem que ninguém diga quem vocês são. E, principalmente, não deixem ninguém te fazer sentir pequeno, como se sua voz não importasse! Vocês é forte e não está sozinho! Olhe para esse lugar! Estamos juntos nessa e o amor é poderoso!”

Amy Lee no show do Evanescence no Rock In Rio 2024 Foto: Pedro Kirilos

Setlist do Evanescence no Rock In Rio 2023

Artifact/The Turn Broken Pieces Shine Made of Stone Yeah Right Going Under The Game Is Over My Heart Is Broken Wasted on You The Change Take Cover End of the Dream Better Without You Call Me When You’re Sober Imaginary Use My Voice Blind Belief My Immortal Bring Me to Life