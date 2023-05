Confira opções para celebrar o Dia do Orgulho Nerd em São Paulo

Nesta quinta-feira, 25, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd. A data é uma homenagem à cultura geek e aos fãs de séries, sagas, animes, HQs, jogos, filmes e muito mais. A data foi designada devido ao lançamento do primeiro filme de Star Wars, em 2006, na Espanha.

O dia está recheado de opções de lazer, gastronomia, exposições e muitas trocas na capital paulista. Confira abaixo.

Lazer

Exposição Dungeons & Dragons Experience

Em uma volta nos anos de 1980, os fãs do desenho Caverna do Dragão podem viver uma experiência interativa com jogos e desafios. Os participantes ainda serão recebidos pelo próprio Mestre dos Magos. A atração é sediada no Santana Parque Shopping, na rua Conselheiro Moreira Barros, 2.780, Santana, região norte. Os ingressos custam aproximadamente R$ 45. Acesse em dungeonsdragonsexperience.com.br

Coletivo Geek

Um ambiente colaborativo com diversas lojas de roupas, itens de decoração, jogos, cartas, mangás e muito mais. Localizado na rua Alameda dos Nhambiquaras, 2.013, Moema, região sul. Mais informações pelo Instagram.

Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N

Para os fãs dos Vingadores, temos a exposição que está acontecendo no Parque Villa-Lobos, na Avenida Queiroz Filho, 1.365, vila Hamburguesa, região oeste. A atração conta com réplicas e peças originais das armaduras e trajes do grupo de heróis que amamos. É possível encontrar detalhes sobre Thor, Hulk, Homem de Ferro e muito mais. Ingressos a partir de R$ 110 em vingadoresstation.com.br

Gibiteca Henfil

Já para os apaixonados por quadrinhos, a biblioteca possui um acervo com cerca de 130 mil quadrinhos nacionais e internacionais, como também algumas revistas, livros de HQ e RPG. O passeio é totalmente gratuito e pode ser realizado após um cadastro. O endereço é Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso, região sul. De terça a domingo, das 10h às 22h.

Gastronomia

Bario Bar

Ambiente com espaços de fliperama, igual aos anos 1980 e 1990. Com opção de bar e restaurante, o espaço contém 30 máquinas. Opções de chopes artesanais, coquetéis, pizzas e porções. O bar fica localizado na rua Coroé, 41, Pinheiros, região oeste.

Spoiler Bar

Já imaginou viajar por um ambiente com temas de séries e filmes, além de poder provar um drinque inspirado em Star Wars. O The Child foi criado em homenagem ao mundo das estrelas e sai por R$ 30. Nesta quinta, 25, o bar oferecerá um drink de cortesia para quem estiver usando fantasia ou roupas com temática nerd. Localizado na Rua Eugênio de Medeiros, 445, Pinheiros, região oeste.

Good Game E-Sports Bar

Também na região de Pinheiros, o espaço gamer oferecer consoles retrô, como o Nintendo 64 e Super Nintendo e outros jogos famosos. Com opções de hambúrgueres, batatas-fritas, drinques e muito mais. Localizado na Rua Mourato Coelho, 992, Pinheiros, região oeste.





Xdome Gamer Lab

A arena de esportes eletrônicos, ou a antiga lan house, oferece computadores para jogar, tanto sozinho quanto em grupo. Os valores variam R$ 15 a R$ 280, dependendo do formato do jogo e do tempo. O ambiente ainda faz algumas transmissões de campeonatos de games e fia localizado no Shopping Metrô Santa Cruz, na rua Domingos de Morais, 2.564, Santa Cruz, região sul. Aberto de segunda a sábado, entre 10h às 22h; já em domingos e feriados, das 14h às 20h.

Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura, que são do governo estadual, oferecem programação durante todo o mês de maio. Nas diferentes unidades, é possível dançar, estudar figurinos e até assistir longas. Na unidade de Osasco, por exemplo, acontece entre os dias 25 e 26, a vivência de Just Dance, onde os participantes, maiores de 8 anos, competirão no jogo de dança. Já na Unidade de São Luís, será realizada um estudo de figurinos de filmes e da cultura geek, no dia 30 de maio, às 18h30. Os endereços das unidades são Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco - rua Santa Rita, s/nº, Jd. Rochdale. Nesta quinta, 25, das 10h às 11h30, e sexta, 26, das 14h às 16h30. Já a unidade Fábrica de Cultura Jardim São Luís - rua Antônio Ramos Rosa, 651, Jardim São Luís.