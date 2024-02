A assessoria de imprensa da atriz Regina Duarte negou ao Estadão nesta quinta-feira, 8, que ela tenha sido convidada ou consultada para viver a vilã Odete Roitman em um possível remake da novela Vale Tudo. “Ninguém falou com ela a respeito”, respondeu a assessoria à reportagem.

A atriz Regina Duarte (à esquerda) e Beatriz Segall como a vilã Odete Roitman Foto: Dida Sampiao/ Estadão; Acervo/TV G

PUBLICIDADE Regina, que deixou a TV Globo em 2020 para assumir o cargo de secretária especial de Cultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, está fora da televisão desde 2018. A atriz, inclusive, participou da primeira versão da novela Vale Tudo, em 1988, interpretando uma das protagonistas, Raquel, mãe de Maria de Fátima (Glória Pires). A personagem de Regina carregava a maioria das discussões éticas, morais e políticas propostas pelos autores Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A novela foi um sucesso. Caso o convite seja confirmado, Regina poderá dar vida a uma das maiores vilãs da história da teledramaturgia brasileira. Na versão original, Odete Roitman foi interpretada pela atriz Beatriz Segall (1926/2018). A personagem era a grande antagonista de Raquel.

O mote “Quem matou Odete Roitman?” mobilizou o país na época. A cena com a revelação do autor do crime - a personagem Leila, de Cássia Kiss - foi gravada horas antes de ir ao ar, no último capítulo da novela.

A TV Globo, no entanto, não confirma o remake de Vale Tudo, supostamente programado para ir ao ar em 2025, quando a emissora completará 60 anos de existência. A nova versão ficaria a cargo da autora Manuela Dias.

Em mensagem ao Estadão, a assessoria de imprensa da emissora confirma apenas que a novela que substituirá Renascer será uma trama escrita por João Emmanuel Carneiro. O título provisório da produção é Mania de Você.