Fim de uma era: ‘Terra e Paixão’ é a última novela de Gloria Pires como contratada da Globo; entenda

Esse tipo de mudança contratual vem acontecendo com frequência na Globo. Galvão Bueno, Marieta Severo, Regina Casé, Paolla Oliveira e Osmar Prado também romperam com essa modalidade.

Atualmente, Gloria Pires está no ar na emissora em dose tripla: como as gêmeas Ruth e Raquel na novela Mulheres de Areia, no Vale a Pena Ver de Novo, e como a vilã Irene de Terra e Paixão.