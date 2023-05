Quem é João Guilherme Silva, filho de Faustão que pode substituí-lo na Band

João Guilherme Silva, 19, chama atenção desde o início de 2022, quando começou a apresentar o Faustão na Band ao lado de seu pai, Fausto Silva, e de Anne Lottermann.

João Guilherme Silva durante apresentação do 'Faustão na Band' Foto: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band

Nascido em 2 de fevereiro de 2004, é o ‘filho do meio’ de Faustão, fruto de seu casamento com Luciana Cardoso. Ele é irmão de Lara Silva, 25 (do casamento anterior de Faustão) e Rodrigo Silva, 15.

Antes de se tornar apresentador na Band, chamava atenção esporadicamente por conta das homenagens que fazia ao pai nas redes sociais, além de sua cirurgia bariátrica e de seu namoro com a modelo Schynaider Moura, 16 anos mais velha, com quem começou a se relacionar quando tinha 17.

Filho vai substituir Faustão na TV?

Segundo informações do Uol, com o anúncio oficial de que Faustão sairá da Band em breve e seu programa chegará ao fim, a emissora trabalha com a possibilidade de exibir alguns programas trazendo apenas João Guilherme Silva e Anne Lottermann no comando da atração.

Apesar de ainda não haver uma confirmação sobre os próximos passos do programa, é fato que o filho de Faustão tem se preparado para seguir seus passos e se tornar figura presente na televisão.

Comparações com o pai

No fim do último mês de março, o jovem falou sobre a questão: “Existe a comparação. É um peso de ser filho, mas eu vejo pelo lado positivo: é uma oportunidade. Se você tem a sua personalidade diferente, a obrigação não é do público de diferenciar - eu tenho que ser o João Guilherme.”

“Sempre tem gente que fala: ‘Sinto um peso muito grande’, é nada, você tem uma ‘puta’ de uma oportunidade, valoriza isso daí. Tem tanta gente que não tem essa oportunidade. O peso da comparação é mínimo perto das pessoas que não têm oportunidade, a gente tem que agradecer”, continuou.

João Guilherme Silva como apresentador

A escolha profissional de trilhar os caminhos do pai foi abordada por João Guilherme no próprio Faustão na Band, em maio de 2022. “Eu sempre quis trabalhar com comunicação. Não sabia se era de fato na televisão. Estudava no colégio Objetivo, e tinha uma rádio no colégio. Comecei na rádio e peguei gosto”, relatou em maio de 2022.

Na sequência, concluiu: “Em geral, olhando os poucos meses que eu estou aqui, só vejo a parte positiva. Porque, para mim, isso aqui está sendo um aprendizado. Estar com uma ‘porrada’ de cantores, atores, personalidades que vêm no palco, estou aprendendo um pouquinho a cada dia. E o pessoal [da plateia] também, que me abraçou de um jeito maravilhoso”.

Primeira aparição na TV

A ‘estreia’ de João Guilherme Silva na TV tem data: 24 de agosto de 2014, quando tinha apenas 10 anos de idade, ainda distante da função de apresentador. “[À época] tinha o ‘desafio do balde de gelo’, uma manifestação em prol da ELA [Esclerose Lateral Amiotrófica]. Peguei um balde de pipoca e joguei no meu pai. Foi a primeira vez que apareci na televisão!”, relembrou em conversa com Patricia Abravanel no SBT, em dezembro de 2022.

João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, então com 10 anos, durante aparição no 'Domingão do Faustão' em 2004 Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (2004)/TV Globo

Na ocasião, era moda publicar um vídeo virando um balde de gelo ou água sobre outra pessoa, com intuito de incentivar doações a instituições que atendessem afetados pela doença. Porém, como São Paulo vivia uma crise de abastecimento de água, a produção achou melhor evitar o desperdício e optou-se pela pipoca. É possível assistir ao momento no site do Globoplay.

João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, então com 10 anos, durante aparição no 'Domingão do Faustão' em 2004 Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (2004)/TV Globo

Relação com o pai, Faustão

João Guilherme sempre fez questão de ressaltar publicamente o bom relacionamento que tem com Fausto Silva, a quem já afirmou no ar ter sido seu “super-herói” na infância.

“Eu tive esse exemplo profissional desde muito cedo. Nunca vou me esquecer da gente viajando juntos, e eu perguntava: ‘Pô, pai, por que você precisa tirar foto com todo mundo?’. Ele falou: ‘Sem essas pessoas eu não sou ninguém’. Como profissional e como pai, ele é exemplo pra mim e sempre vai ser”, destacou, em certa ocasião.

Em 2019, quando Faustão completou 30 anos de Domingão, seu filho publicou uma homenagem: “Muito difícil um programa de televisão extenso em um domingo que tenha 30 anos na mesma emissora com o mesmo apresentador. Orgulho é a palavra!”.

Em participação no Programa Silvio Santos em 2022, foi questionado por Patricia Abravanel se tinha o mesmo interesse por relógios que Faustão. “Não coleciono. Eu gosto muito, mas ainda falta o dinheiro que ele tem para colecionar. Ele me empresta [os relógios] de vez em quando”, respondeu.

Filho de Faustão fez cirurgia bariátrica

Em entrevista ao Ticaracaticast em julho de 2022, João Guilherme Silva relembrou os problemas com a obesidade que passou na adolescência, quando chegou a pesar 140 kg aos 16 anos. A dificuldade em perder peso fez com que passasse por uma cirurgia bariátrica.

“A longo prazo [a obesidade] poderia trazer um monte de problemas. Então eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz para minha saúde. Hoje eu sou outra pessoa. Nunca fui um cara que me sentia mal, sempre levei muito na zoeira. Eu era muito feliz, mas quando você está bem de saúde, não tem noção de como é diferente”, relatou, após perder 80 kg.