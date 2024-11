Vera Fischer relembra Helena de ‘Laços de Família’: ‘Foi a grande glória da minha vida’

Vera Fischer foi uma das muitas Helenas de Manoel Carlos, e exalta a importância da protagonista em sua vida. No oitavo episódio do documentário O Leblon de Manoel Carlos, que foi ao ar na quarta-feira, 5, a atriz de 72 anos relembrou como foi o convite para a novela Laços de Família (2000), da TV Globo, em que foi Helena.

Vera Fischer foi a Helena de 'Laços de Família', de Manoel Carlos. Contracenou com Reynaldo Gianecchini e Carolina Dieckmann. Foto: Divulgação/TV Globo

Ricardo Waddington que, na época, chefiava a parte artística da emissora, contatou Vera com a proposta de que ela interpretasse uma Helena em um folhetim do autor. "Falei: Claro! Marcamos em um restaurante no Leblon e lá conheci o Maneco pessoalmente", contou a atriz. "Fiquei tão feliz, porque o Manoel disse: 'É uma das Helenas que mais tenho amor, mais encanto. É uma história que passa por uma Helena heroica, batalhadora, que vai sofrer muito por um problema de família, por amor, mas também vai ter uma vida muito rica'", lembrou Vera.

Na trama, Helena é uma empresária bem-sucedida, dona de uma clínica de estética. Ela se apaixona por Edu (Reynaldo Gianecchini), um jovem estudante de medicina, mas acaba abrindo mão do rapaz após sua filha Camila (Carolina Dieckmann) também se apaixonar por ele.

Mãe e filha 'trocaram' de namorado ao longo da trama: ao início, Edu (Reynaldo Gianecchini) era parceiro de Helena, mas posteriormente se apaixonou pela filha dela, Camila (Carolina Dieckmann). A personagem de Vera acabou junto de Miguel (Tony Ramos). Foto: Divulgação/Globo

Vera afirma que não pensou duas vezes para aceitar o papel. “Helena trabalha muito, lê muitos livros, é uma mulher culta, viajada, livre, bonita. O que mais posso querer num personagem?”, refletiu ao receber o convite. “Foi a grande glória da minha vida. Eu estava com 49 para 50 anos. Não era uma garotinha, era uma mulher feita, madura, que já sofreu muito e está continuando sua vida”, acrescentou.

A atriz admite que nunca foi o tipo de artista que aspira um determinado papel. “Eu gosto de ser convidada, de sentir o desafio, de topar fazer aquilo. Gosto que as coisas venham frescas até mim, que eu seja a primeira a ouvir aquilo. Não me preparei para nada antes. Gosto do elemento surpresa”, detalhou.

“Eu quero que seja a sua melhor Helena”, disse Vera ao autor na época, no que Maneco respondeu que “todas as Helenas são maravilhosas”. A atriz, moradora do Leblon, ainda exaltou a forma como o bairro é um personagem nas mãos do autor e celebrou a postura de sua Helena, que considera uma mulher feminista.

“Em termos de novela, eu acho que esta é ‘A novela’ para mim. Essa é a personagem da minha vida”, frisou Vera. Veja o episódio:

A série documental O Leblon de Manoel Carlos é dirigida por Júlia Almeida, filha do autor, e aborda a relação entre Maneco e o bairro da zona sul carioca, cenário de muitos dos seus folhetins. Júlia é a responsável pela preservação da obra do pai, de 91 anos. Os episódios são disponibilizados semanalmente no canal do YouTube da produtora Boa Palavra, criada por Manoel Carlos e a esposa Elisabety em 2005.