E isso vale tanto para turistas quanto para moradores nos principais destinos. É o que há alguns anos passou a ser chamado pelos especialistas de overtourism, ou turismo em excesso.

Especialmente após a pandemia, quando as pessoas finalmente puderam sair da toca, mas já antes dela – as cerca de 300 cidades mais atraentes foram invadidas por levas e levas de turistas. Mesmo depois dos cada vez mais exigidos pré-agendamentos, as filas de espera são intermináveis, os visitantes são obrigados a percorrer cada lugar quase correndo, um grupo trombando com o anterior e empurrado pelo de trás, sem tempo para uma contemplação ou reflexão sobre o que presenciam. É assim na Capela Sistina, no Museu do Louvre, na Sagrada Família de Barcelona, na Acrópole de Atenas, em Machu Picchu, no Peru.

Taxistas muitas vezes mal-humorados se recusam a fazer corridas. Restaurantes já não aceitam reservas e deixam os clientes esperando um tempão por uma mesa.