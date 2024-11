Corte de gasto: ‘demora’ de Lula é vista como sinal positivo sobre tamanho do pacote; leia bastidor

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sem pressa para apresentar e aprovar as medidas de corte de gastos e ajuste fiscal, com sinais de que o risco de desidratação do pacote diminuiu e que o governo quer apresentar um conjunto de ações estruturais – e não apenas um pente-fino em benefícios e combate a fraudes. A negociação com o Congresso, no entanto, passa antes pelas emendas parlamentares, suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula deve deixar o anúncio do pacote para depois da cúpula do G-20, que acontece na semana que vem. Integrantes do governo e observadores do mercado financeiro avaliam que a aparente “demora” em relação ao que os agentes econômicos esperam tem um elemento positivo, pois ocorre na esteira de conversas para convencer ministros de áreas afetadas e da convicção que o Executivo federal apresentará algo que traga previsibilidade para os gastos no médio e no longo prazo.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sanção de projeto no Palácio do Planalto, na tarde desta terça-feira, 12. Foto: Wilton Junior/Estadão

O presidente se reuniu na manhã desta quarta-feira, 13, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na reunião, também estavam o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP), e o líder do governo interino no Senado, Otto Alencar (PSD-BA). À tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Emendas na mesa

PUBLICIDADE A conversa entre Lula e Pacheco se concentrou em temas que pavimentam a eleição de Alcolumbre para a presidência do Congresso, incluindo as emendas parlamentares, que estão suspensas pelo STF; as indicações para agências reguladoras, atualmente travadas no Palácio do Planalto; e um projeto em gestação na AGU para mexer na composição e na competência desses órgãos, cujas aprovações passam pelo Senado. Alcolumbre negocia entregar a presidência da CCJ para Otto Alencar, que era apontado como um pretenso candidato à presidência da Casa com simpatia de Lula antes de seu partido sacramentar o apoio ao senador do União Brasil.

O projeto das emendas, aprovado na Câmara na semana passada, deve entrar na pauta do Senado ainda nesta semana. O governo conseguiu incluir parte do pacote de ajuste fiscal na proposta das emendas, limitando o crescimento dos recursos indicados por parlamentares no Orçamento da União a 2,5% de ganho real (acima da inflação) – mesmo limite de despesas do arcabouço fiscal – no caso das emendas impositivas (obrigatórias) e a R$ 11,5 bilhões com ajuste apenas pela inflação no caso das emendas de comissão.

Por outro lado, as emendas terão crescimento maior do que outras despesas do governo federal e o recurso das comissões terá de ser cortado de algum lugar, sacrificando despesas de custeio da máquina pública ou do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A suspensão das emendas pelo STF, no entanto, irrita os parlamentares, que ameaçam retaliar o governo na análise do Orçamento de 2025. Articuladores políticos do Palácio do Planalto reconhecem que o tema atrapalha a votação de outras propostas e até as conversas sobre o pacote de cortes de gastos, pois avaliam que só depois da solução do impasse envolvendo as verbas orçamentárias será possível falar em contenção de despesas e negociar de fato aprovação das medidas.

Nos bastidores da Câmara e do Senado, deputados e senadores deixam claro que a prioridade hoje é “salvar” as emendas.

O presidente do Senado tem falado que o Congresso dará prioridade à discussão sobre a revisão de gastos, mas que o tema deverá entrar em votação após a regulamentação da reforma tributária, com previsão de ser votada no início de dezembro.

“O Natal está perto e é melhor deixar passar o Natal”, disse Otto Alencar após a reunião com Lula, deixando claro que a frase se tratava apenas de uma “brincadeira” e que não era possível falar sobre as medidas de ajuste fiscal no momento – nem sobre quando o governo bate o martelo.

Haddad já disse estar “muito tranquilo” em relação à sustentabilidade das contas públicas até 2026 enquanto negocia detalhes do pacote e declarou que em função disso a equipe econômica está fazendo “uma coisa mais estruturada”. Na mesma linha, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que não há nenhum problema em o Congresso votar as medidas em março do ano que vem porque as mudanças são para frente. Limite de despesas O presidente Lula deve incluir no pacote um limite para a valorização do salário mínimo, que impacta aposentadorias e pensões da Previdência Social, seguro-desemprego, abono salarial e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Assim, os pagamentos contariam com um ganho real de no mínimo 0,6% e no máximo 2,5% ano, da mesma forma que o arcabouço fiscal Atualmente, o ganho acima da inflação é calculado conforme o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Em junho, o Estadão revelou que um “cardápio” de medidas com essa trava de 2,5% estava em preparação para ser apresentado ao presidente, logo após um forte movimento de alta da moeda americana. Quatro meses depois, as propostas amadureceram e estão próximas do anúncio.

Ainda não se sabe se o governo trocará o indexador do PIB pelo teto do arcabouço – o que mudaria a dinâmica dos ganhos daqui para frente e poderia até dar ganhos maiores para o salário mínimo em época de PIB baixo – ou manterá o porcentual do PIB com o sublimite do arcabouço para dar o ganho que for menor a cada ano – medida que garantiria um teto mais rígido.