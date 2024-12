Críticas a pacote e emendas dificultam ajuste de Haddad na Câmara e pressionam governo Lula

BRASÍLIA – O governo Lula tenta iniciar a votação do pacote de contenção de gastos ainda nesta semana na Câmara, mas enfrenta alguns movimentos no Congresso que dificultam a aprovação dos projetos de forma acelerada – como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negociou com a cúpula do Legislativo.

Críticas ao tamanho do ajuste fiscal, tanto de governistas quanto da oposição, indefinição sobre o pagamento de emendas parlamentares e dúvidas sobre como ficará o Orçamento de 2025 estão entre os motivos do impasse nos bastidores do Congresso.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após apresentar o pacote de corte de gastos a senadores, no dia 28 de novembro. Foto: Wilton Junior/Estadão

A estratégia, porém, desagradou algumas alas da Câmara. O União Brasil, partido com 59 deputados, fez uma reunião e fechou de forma unânime posicionamento contra a urgência dos projetos. Além disso, a bancada escalou o deputado Kim Kim Kataguiri (SP) para pedir vista (mais tempo para a análise) se a PEC entrar na CCJ.

“Me parece que o governo bateu muita cabeça com relação às medidas econômicas necessárias, nunca teve convicção com relação a elas e aí está querendo atropelar um pouco o processo”, disse o deputado Mendonça Filho (União-PE).

Nos bastidores, deputados especulam a possibilidade de Lira puxar a PEC para votação diretamente no plenário, o que poderia acelerar a sua tramitação. Mas há questionamentos sobre se a manobra é autorizada pelo regimento. “Se o governo tem essa urgência toda, deveria ter apresentado o pacote antes”, afirmou o deputado Kim Kataguiri (União-SP).

Há algumas resistências no conteúdo, principalmente a mudanças nas regras do BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O pacote do governo acrescenta mais critérios para o cálculo da renda que serve para dizer se uma pessoa tem ou não direito ao benefício.

‘Pode acontecer tudo, inclusive nada’

“É como diz a música do Flávio José: pode acontecer tudo, inclusive nada”, disse o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), cotado para assumir a relatoria da PEC do corte de gastos. Ainda não há definição sobre quem assumirá a relatoria dos projetos do BPC e do salário mínimo.

Na tarde desta terça-feira, 3, um grupo de frentes parlamentares, incluindo a Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) e a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado (FPLM), defendeu um pacote com medidas mais duras, que aumentem o potencial de economia no Orçamento.

“Todo mundo sabe que o que o governo está apresentando não é suficiente. Não está no DNA deste governo cortar gastos, ele quer arrecadar mais e compensar a gastança com maior arrecadação”, disse o presidente da FPE, que reúne 214 deputados, Joaquim Passarinho (PL-PA).

No lado da esquerda, deputados do PSOL que integram a base do governo protocolaram um projeto que revoga os limites do arcabouço fiscal, em uma tentativa de enfraquecer a agenda de Haddad na Câmara. A proposta foi apresentada com críticas ao pacote de corte de gastos.

“Como consequência direta dessa lógica de austeridade, retrocessos já estão sendo implementados, como demonstrado pelo recente pacote de cortes fiscais proposto. Dentre as medidas mais preocupantes estão a restrição de acesso a direitos fundamentais como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o abono salarial e a valorização do salário-mínimo”, escrevem os deputados Sâmia Bomfim (SP), Fernanda Melchionna (RS), Luiza Erundina (SP), Glauber Braga (RJ), Chico Alencar (RJ) e Tarcísio Motta (RJ) na justificativa da proposta. Embora essas iniciativas localizadas não sejam suficientes para enterrar o pacote de Haddad, demonstram dificuldades do governo em conseguir os votos necessários para acelerar a tramitação dos projetos no plenário da Câmara e aprovar a PEC com rapidez. Além disso, pressionam o Executivo a negociar o tamanho do ajuste – para mais ou para menos. Emendas Para além do conteúdo, a indefinição sobre o pagamento de emendas parlamentares também trava um acordo para a votação do pacote. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino autorizou a liberação de recursos que estavam travados, mas exigiu o cumprimento de algumas exigências com as quais o Congresso não concorda e que não foram aprovadas no projeto que passou sobre emendas.

Entre elas está a obrigação da divulgação do nome de todos os parlamentares que foram beneficiadas pelo extinto orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão, e pelas emendas de comissão, que herdaram parte do mecanismo, e a submissão dos recursos às políticas estratégicas do governo federal.

Só na Previdência Social, o relator estima que as receitas estão superestimadas em R$ 18 bilhões porque foram calculadas como se não fosse haver desoneração da folha de pagamentos.

“O que isso significa? Que eram mais R$ 18 bilhões para cortar de algum lugar e manter um Orçamento ainda assim sem nenhum superávit primário”, disse Domingos Sávio, que ainda acrescentou a insatisfação sobre a decisão de Dino em relação às emendas. “O governo não tem que ter autoridade absoluta sobre o Orçamento.”