Entre os nomes que passaram a circular nos últimos dias, voltou o do ex-presidente do Banco do Brasil Paulo Caffarelli, que integrou a equipe de Mantega no Ministério da Fazenda em 2014. Desde que deixou o governo, o executivo construiu uma carreira no setor privado, dirigindo a Cielo e a Simpar, uma holding de logística. Ele também foi conselheiro da Vale. Uma das vantagens do executivo na disputa é o apoio da Previ, principal ator contra a permanência de Bartolomeo, e seu trânsito no mercado.

Más notícias

Enquanto o impasse no conselho não chega a um desfecho, a Vale vem enfrentando crises nas relações governamentais.

Duas minas que a empresa opera no Pará, uma de níquel e outra de cobre, tiveram a licença ambiental cassada pelo governo do Estado, comandado pelo governador Hélder Barbalho (MDB), visto no meio político como potencial vice de Lula na eleição de 2026.