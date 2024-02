Governo enfrenta pressão de servidores por reajuste enquanto tenta colocar as contas em dia

Recentemente, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sinalizou com a possibilidade de um reajuste linear em 2024. Isso porque, a depender do desempenho da receita, pode haver a abertura de um crédito suplementar de R$ 15 bilhões em novas despesas no Orçamento, decorrente de uma regra do novo arcabouço fiscal, e uma parte — ela não disse quanto — seria direcionada para o reajuste, como antecipou o Estadão em setembro do ano passado. O aumento, porém, depende de um cenário incerto para as contas públicas.

O governo conta com uma arrecadação maior do que o esperado para assumir esses e outros compromissos. E também espera vencer batalhas com o Congresso, como no caso da reoneração da folha de pagamentos.

A incerteza envolve a meta de zerar o déficit das contas públicas neste ano, capitaneada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pode ficar ameaçada se houver frustração de receitas ou aumento de gastos. O alvo, porém, ainda é visto com ceticismo pelo mercado financeiro.