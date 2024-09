Finalmente Elon Musk teve algo para se alegrar na Europa, para variar - as vendas de novos carros da Tesla caíram cerca de um terço em agosto. A boa notícia é que poderia ter sido muito pior.

PUBLICIDADE Durante a maior parte deste ano, o único mercado que consistentemente não respondeu à combinação de Musk de cortes de preços estimulantes, taxas de financiamento com desconto e, no caso de seu Modelo 3, atualizações leves de design foi a Europa. Sem muitas opções em um mercado geral de automóveis estagnado, os europeus estão optando por marcas rivais com modelos mais novos e mais adequados para as estradas domésticas. Como resultado, a Tesla sofreu uma queda constante e persistente na participação de mercado a partir de março.

Após mês após mês de vendas desproporcionalmente fracas, os registros de novos carros da Tesla caíram exatamente em linha com o mercado europeu geral de veículos elétricos em agosto, proporcionando um alívio muito necessário.

Tesla sofreu uma queda constante e persistente na participação de mercado na Europa a partir de março Foto: Courtesy of Edmunds via AP

De acordo com dados publicados na quinta-feira pela associação do setor Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (European Automobile Manufacturers’ Association, ou ACEA), os volumes da Tesla caíram 36% no mês passado em relação ao ano anterior, para apenas 21.701 veículos.

Essa queda foi alinhada com a demanda geral de veículos elétricos no mercado europeu mais amplo. Incluindo tanto os membros da União Europeia (UE) quanto os estados fora dela, como o Reino Unido, a Suíça e a Noruega, as vendas de veículos elétricos em agosto tiveram a mesma queda.

“O mercado de carros elétricos está agora em uma trajetória contínua de queda”, disse a ACEA em um comunicado.

Publicidade

China parece mais brilhante

Embora agosto seja um dos meses menos significativos do calendário em termos de vendas de carros, a demanda por veículos elétricos entre os europeus também caiu em maio e julho e ficou estável em junho.

Como resultado, o mercado de veículos elétricos do continente encolheu 5,5% nos primeiros oito meses, chegando a 1,21 milhão de unidades. Em comparação, a demanda geral obteve um ganho de 1,7%, uma vez que outros trens de força, como os híbridos, foram incluídos.

Devido à maior concorrência, a queda da Tesla foi muito mais drástica durante esse mesmo período de oito meses. Os volumes caíram 15,8% para pouco mais de 200.000 veículos.

Em outros lugares, o desempenho da Tesla é mais promissor, com a China no caminho certo para um terceiro trimestre recorde - embora ajudado em parte por taxas de financiamento atraentes que corroem as margens de lucro.

“Extremamente preocupante”

PUBLICIDADE A Europa é totalmente diferente. A concorrência vem principalmente na forma de outros participantes europeus fortemente incentivados a vender uma parcela significativa de veículos elétricos para evitar multas regulatórias proibitivamente caras cobradas pela Comissão da UE em Bruxelas. A marca BMW eclipsou a Tesla como líder do mercado europeu em julho pela primeira vez, de acordo com os números mensais mais recentes da empresa de pesquisa de mercado JATO Dynamics. No entanto, a queda acentuada em agosto em todo o mercado de veículos elétricos assustou as montadoras, que temem a possibilidade de multas de bilhões de euros.

Publicidade

A ACEA, um grupo de lobby que representa a maioria das fabricantes que operam na Europa - embora não a Tesla -, pressionou a nova Comissão da UE a tomar medidas para estimular a demanda por veículos elétricos.

“O mercado de carros elétricos está agora em uma trajetória contínua de queda”, disse na quinta-feira, chamando os recentes sinais de demanda de ‘extremamente preocupantes’.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário da Fortune.